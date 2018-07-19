Заместителя мэра Черкесска оштрафовали на 20 000 рублей

В рамках программы «Благоустроенный Черкесск» чиновник заключил договор с компанией на строительство полигона твёрдых бытовых отходов в Прикубанском районе. Стоимость контракта составила 279 598 514 рублей.