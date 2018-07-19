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Заместителя мэра Черкесска оштрафовали на 20 000 рублей
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Заместителя мэра Черкесска оштрафовали на 20 000 рублей 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Заместитель мэра Черкесска нарушил порядок принятия бюджетных обязательств, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
В рамках программы «Благоустроенный Черкесск» чиновник заключил договор с компанией на строительство полигона твёрдых бытовых отходов в Прикубанском районе. Стоимость контракта составила 279 598 514 рублей.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что заместитель мэра не обеспечил контракт бюджетным финансированием. В министерстве финансов КЧР рассмотрели административный материал и удовлетворили его. На чиновника наложили штраф в размере 20 000 рублей.
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