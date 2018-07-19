Еврокомиссия послала «черную метку» президенту США

Впрочем, пока не ясно, чем в конечном итоге обернется для Старого света решение наказать Google на сумму, примерно равную ежегодному взносу Нидерландов в европейский бюджет. Свои действия еврокомиссар по конкуренции Маргарете Вестагер объясняет далекими от политики причинами. По ее мнению, американская корпорация использовала свою операционную систему, чтобы закрепить господствующее положение в сфере интернет-поиска. «Мы назначили большой штраф, просто соответствующий большому эффекту от злоупотреблений», — утверждает еврокомиссар. Она называет действия Google на рынке «серьезным противозаконным поведением», а наказание — следствием нарушения закона о конкуренции. Правда, вряд ли Трамп согласится с этой логикой и оставит без последствий протекционизм Еврокомиссии . Ранее глава Белого дома уже объяснил происходящее так: «Эта леди-налоговик (Маргарете Вестагер — прим. ред.) ненавидит США ».

В реальности вердикт Еврокомиссии не имеет ничего общего с защитой конкуренции в мировом масштабе, на которую ссылаются еврочиновники. Де-факто речь идет о защите европейских продуктов — конкурентов Google, которым, по мнению представителей Европейской организации потребителей, сложно выйти на рынок из-за «конкретных уловок, которые используют американцы».

С помощью штрафов Еврокомиссия рассчитывает потеснить Google на рынке поисковых систем — в прошлом году еврокомиссар Вестагер уже накладывала на корпорацию штраф в размере 2,4 миллиарда евро. Тем не менее, по оценке агентства Bloomberg , нынешнее наказание для американского IT-гиганта выглядит щадящим — оно в два раза меньше максимального в 11 миллиардов евро. Но сумма штрафа может быть увеличена — Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней отказаться от ограничений для производителей смартфонов на установку конкурирующих поисковых систем.

Предыдущий штраф в 2,4 миллиарда евро Еврокомиссия также наложила за нанесение ущерба, в первую очередь, европейским конкурентам. Дело было в цифрах — штраф был выписан после того, как стало известно, что посещаемость торгового сервиса американской корпорации в Британии выросла в 45 раз, в Германии — в 35 раз, во Франции — в 19 раз, а в Нидерландах — в 29 раз, и этот список можно продолжать еще долго — тенденция налицо. В это же время конкурирующие европейские сервисы, как было сказано в заявлении Еврокомиссии, «столкнулись с длительным снижением посещаемости». Поэтому еврочиновники решили разобраться с Google совсем не рыночными методами. Примерно по той же не рыночной логике принималось и нынешнее решение о штрафе в 4,34 миллиарда евро, что с возмущением подтвердили представители IT-компании.

Но если прежде наложенные Еврокомиссей на корпорацию штрафы сходили еврочиновникам с рук, то в условиях разразившейся между Вашингтоном и Брюсселем торговой войны подобные действия выглядят, по меньшей мере, провокационными. Тем более, практически все эксперты единодушны: нынешнее торговое противостояние нанесет значительный больший ущерб Евросоюзу , чем Америке.

На данный момент стороны лишь обменялись незначительными в масштабах взаимной торговли финансовыми уколами. Трамп с 1 июня ввел пошлины на изделия из стали и алюминия, поставляемые из Старого света. В ответ Евросоюз с 1 июля повысил пошлины от 10 до 50 процентов на ряд потребительских и продовольственных товаров из США. Причем в Брюсселе подчеркнули, что эти защитные меры носят политический характер — вводя пошлины на виски, мотоциклы и джинсы, еврочиновники, якобы, выбирали продукцию тех американских штатов, где правят республиканцы, чтобы их губернаторы оказали влияние на политику Трампа. Однако в Конгрессе предпочли не заметить, что такая избирательная тактика руководства единой Европы выглядит неприкрытым вмешательством в американские выборы и призвана оказать влияние на волеизъявление жителей США.

Наложенный на Google штраф — не первый и далеко не последний эпизод в торговой войне между Старым и Новым светом. «Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 миллиардов долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне», — объяснял свои действия Трамп в Twitter. «США не оставляют нам другого выбора кроме самозащиты. ЕС будет защищаться самоотверженно, но в полном соответствии с законодательством о международной торговле», — предупреждал американского лидера глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер