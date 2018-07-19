Двенадцатый игрок: как Макрон использует эффект футбольной победы

Президент Франции почти не расставался с национальной сборной по футболу в день финального матча чемпионата в России . И теперь намерен использовать успех команды, чтобы дать новый импульс французским реформам.

Победа, разумеется, была желанной для всех.

И в Елисейском дворце ее ждали не меньше, чем болельщики, собиравшиеся в фан-зонах.

Политические оппоненты, в свою очередь, усмотрели в действиях Эмманюэля Макрона желание предстать капитаном сборной или, по крайней мере, ее «двенадцатым игроком».

"Нам была очень нужна какая-то позитивная история, как, например, победа «синих» в Москве ", — признают представители правящей партии. Но интерес президента к чемпионату едва ли можно объяснить лишь желанием дополнительно укрепить собственный рейтинг.

Формула тренера

Обозреватель газеты L'Opinon Натали Сегон напомнила президентскую программу в эти недели: завтрак перед началом чемпионата с игроками сборной в Клерфонтен, где расположена национальная академия футбола; приглашение в президентскую резиденцию 300 молодых спортсменов, чтобы смотреть четвертьфинал Франция — Уругвай в саду Елисейского дворца; появление на президентской трибуне в Санкт-Петербурге рядом с главой футбольной федерации Ноэлем Ле Гре на полуфинальном матче Франция — Бельгия

Президент говорил по телефону с тренером французской сборной Дидье Дешамом после игры сборных Франции и Аргентины — несомненно, одного из самых ярких поединков чемпионата в России. Он также долго беседовал с наставником «синих» в раздевалке команды на стадионе в Санкт-Петербурге после матча Франция — Бельгия.

Наиболее наблюдательные находят схожие черты в стиле президента и тренера.

"Между ними есть определенная аналогия, — приводит мнение посвященных аналитик Жюльен Мартен на страницах L'OBS. — Это прежде всего культура победы. Если они начинают какой-то проект, то для того, чтобы выиграть".

По его мнению, оба они — прирожденные вожди, которые могут управлять людьми с абсолютно разными характерами. И наконец, оба они прагматики. Дешам всегда адаптирует свою тактику применительно к каждому конкретному противнику.

Дидье Дешам, кроме того, никогда не комментирует советы или шаги своего высокопоставленного собеседника. «У меня хватает скромности не отвечать президенту республики, — сказал тренер. — Мы знаем, что он поддерживает нас и что мы должны делать».

Разум и чувства

Сам Макрон дал волю чувствам только в воскресенье вечером во время финала Франция — Хорватия , констатирует Натали Сегон. Французский лидер открыто ликовал на президентской трибуне после первого же гола, обнимал на поле форварда Антуана Гризманна . Сорокалетний президент называл игроков «дети мои» и ловко исполнил вместе с левым защитником Бенжаменом Менди несколько движений из модного танца дэб, подражая герою сборной Полю Погба , который так обычно отмечает свои забитые мячи.

"Благодаря «синим» в Москве Франция получила великолепную передышку всеобщего очарования", — констатировал в редакционной статье журнал L'Express.

"Это лишь футбол, но это уже немало, — философски заметил главный редактор Гийом Дюбуа. — В современной истории только драматические события в 2015 и 2016 годах вызывали такой же прилив патриотизма, побуждающий людей вывешивать на своем балконе французский флаг".

"Синие" были приняты как герои на французской земле. Но эйфория не переходила через край и временами даже была дискретной. Так, прием в Елисейском дворце в честь сборной и членов семей футболистов с приглашением 1500 гостей проходил без мощного десанта прессы. Съемки велись только на одну телевизионную камеру и на сотни личных смартфонов самих президентских гостей.

В гуле ликования слышны и голоса критики. Викаш Дорасо, футбольный профессионал, игравший раньше за клуб «Лион», утверждает: «Макрон ведет жесткую политику в отношении мигрантов и в то же время обнимает игроков сборной, выросших в тех же кварталах. Подтекст этих действий: „Мы берем лучших и заставляем их выигрывать, остальных — забываем“.

Домашнее задание для корпораций

Но Макрон последователен. На следующий день после приема команды он пригласил глав 100 ведущих корпораций, чтобы заручиться их участием в деле профессиональной квалификации молодежи. Откликнулись ведущая энергетическая и газовая компания Engie, флагман французских брендов в индустрии люкса LVMH, крупные банки и страховые компании.

»Я жду от них, чтобы они пришли в наиболее трудные кварталы", — отметил президент. «Не стану прибегать к инструментам законотворчества, сегодня необходима безотлагательная, реальная активность, создание рабочих мест для молодежи. Важно мобилизовать наши главные предприятия и инвесторов», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер не впервые обращается к этой теме. Он говорил об этом в мае, когда представлял свой план работы в предместьях. Не все верят в успех такой кампании.

"Елисейскому дворцу нужны твердые обязательства, рабочие места под ключ, даже включение этой «стратегии кварталов» в закупки компаний, но это не слишком реалистично", — утверждал один из участников встречи. Не всем по душе и сама идея такого инициированного Елисейским дворцом рандеву. Даже если ни о каких санкциях для тех, кто не станет участвовать в проекте, не упоминалось.

В окружении Макрона между тем подчеркивают его желание продвигать это досье. «С первых дней прихода к власти президент делал необходимое для того, чтобы улучшить экономическую и социальную среду, в которой растет молодежь, — говорят его сторонники. — Теперь, после принятия ордонансов, упростивших трудовой кодекс, реформы профессионального образования, законов о солидарности, пора вернуть лифт на другие этажи».

Цель, согласно Елисейскому дворцу, состоит в том, чтобы повысить ценность уже начатой работы. Именно поэтому он пригласил на встречу организации, работающие над программами инклюзивного общества. Среди них группа SOS, возглавляемая теоретиком социального предпринимательства Жан-Марком Борелло, одним из друзей президента. Макрон обещал, что к концу его президентской пятилетки (2022) уровень безработицы будет составлять не более 7% экономически активного населения.

Мэры обещают поддержку

Президентская идея подхвачена мэрами. «Форвард сборной Килиан Мбаппе иллюстрирует все то, что мы желаем для нашей молодежи», — заметила мэр Сильвин Томассен, чей город Бонди в департаменте Сен-Сен-Дени в 11 километрах к северо-востоку от Парижа почти наполовину состоит из жителей младше 30 лет. «Килиан — символ трудолюбия, настойчивости, он не родился с серебряной ложкой во рту. Он добивался успеха, родители хотели, чтобы он обязательно сдал экзамены бакалавра, он посещал также музыкальную школу. Ради воспитания такой молодежи мы должны направить субвенции, даже если денег у нас нет», — заметила градоначальница.

Еще более категорична в своих суждениях мэр центрального 7-го округа французской столицы Рашида Дати . «В политике есть решающие моменты, которыми надо уметь воспользоваться, и именно такой момент сегодня». Президент, убеждена она, «может совершить прорыв, как в футболе, и изменить ход матча».

Поддержал идею и лидер ныне оппозиционной Социалистической партии Оливье Фор. По его мнению, Макрон намерен опереться на победу «синих», чтобы сказать молодежи: «Мы можем быть первыми в международном соревновании, мы можем побеждать».

Согласны и социологи: время благоприятно для реформ.