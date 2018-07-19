Почему ни один из «героев ЧМ» не вступился за представителей российского сообщества ЛГБТК+?

В то время Деян Ловрен (Dejan Lovren) тянул руки, чтобы схватить выбежавших на поле в знак протеста во время во время финала Чемпионата мира по футболу 2018 года, юный звездный футболист Килиан Мбаппе (Kylian Mbappé) «дал пять» одной и них в знак одобрения. Такое ощущение, что самый молодой игрок, забивавший голы на Чемпионате мира после Пеле в 1958 году, понял то, что упустили многие из его старших товарищей: самые храбрые люди на российском Чемпионате мира в России — те, кому в тот день даже не полагалось быть на поле.

Тот футбол, образ которого для нас создали женоненавистники, — это «мужская игра». Акция членов «Пусси Райот» в воскресенье резко контрастирует с тем, что мы слышим от комментаторов о «храбрости» и «героизме» на футбольном поле.

Это была группа из трех женщин и мужчины, уже отсидевших срок в тюрьме, которые продемонстрировали настоящую храбрость, рискуя очень серьезными последствиями. Более того, они показали, насколько разочаровывающим стал этот Чемпионат мира для представителей квир-сообщества по всей планете. Лишь в день проведения финала случилось нечто, что привлекло внимание ко всем эти многочисленным и грубым нарушениям в России.

Во время открывающего матча российский президент Владимир Путин сидел рядом с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом (Mohammed bin Salman), потому что ФИФА поместила эти две нации с самыми репрессивными режимами для представителей ЛГБТК+ в центр своего футбольного шоу. Никто не протестовал. Никто не говорил о репутации России. Никто не осмелился испортить блеск Мундиаля в российской редакции.

Когда в 2010 году объявили, что Россия будет принимать Чемпионат мира 2018 года, по всему миру начались шумные протесты из-за ужасной репутации страны в связи с ситуацией, которая там создалась для сообщества ЛГБТК+. И с тех пор она становилась только хуже. Путин объявил незаконной пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Проще говоря, если вы гей, лесбиянка, транс или еще кто-то из «радужного спектра» и говорите об этом — это считается «пропагандой». Я могу продолжить. Преступления России против квир-сообщества настолько многочисленны, что это просто душераздирающе. Но на 30 дней Мундиаля все решили забыть про это и просто хорошо провести время.

Символическое внимание того же рода каждый год уделяют «Прайду». Компании быстро украшаются свои аватары чем-нибудь радугообразным. 30 дней в месяц они дают нам понять, что прекрасно относятся к ЛГБТ+. Но по большей части этим все и ограничивается. Они меняют изображение на своей странице в «Фейсбуке» и забывают об этом до того момента, когда приходит время менять его обратно.

Стоунволлская кампания с радужными шнурками — прекрасная акция по повышению сознательности. Это видно по тому, сколько идиотов спрашивают в «Твиттере», а где же шнурки, символизирующие «Гордость гетеросексуалов» (Straight Pride). Почему ни один футболист не носит их в России? Некоторые страны бывали рады заплатить штраф ради того, чтобы их команды смогли выйти в экипировке, выбивающейся из правил по разным другим причинам. Англия заплатила 50 тысячфунтов, потому что ее футболисты надевали носки, произведенные «неправильной» компанией. Дважды. Тысячи пар шнурков отправили игрокам. Ни одна пара не была надета.

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За несколько месяцев до того, как началось соревнование, директор ФИФА Мартин Гленн (Martin Glenn) сказал, что будет «горд» носить значок с радугой в России, примерив один по случаю. Но должно быть, он забыл его упаковать, когда собирался на турнир. Если бы он действительно надевал его снова, в интернете было бы полно фотографий и упоминаний об этом. Если протест никто не замечает, то это не настоящий протест.

ФИФА, конечно, запрещает все политические демонстрации. Но политический ли случай с ЛГБТК+? Эта отдельная тема для разговора. Однако мы видели, как Гранит Джака (Granit Xhaka) и Джердан Шакири (Xherdan Shaqiri) радовались своим голам против Сербии , изображая двуглавого албанского орла руками. Футболисты готовы игнорировать директивы ФИФА и платить любые штрафы, когда это им подходит. Если они действительно хотят протестовать против чего-либо, то они это сделают. Их бездействие во время Чемпионата многое сказало о степени их заботы о болельщиках из сообщества ЛГБТК+.

Этот Чемпионат мира скоро сотрется из памяти, и центральное место на сцене снова займет Премьер-лига. Наступит ноябрь, и футбольные клубы на день достанут свои радужные шнурки, чтобы потом снова их спрятать в шкаф на целый год. А в России представители ЛГБТК+ так и будут сталкиваться с разными зверствами, о которых остальной мир по большей части ничего не знает.

А мы, квиры? Нам остается надеяться, что такие люди, как «Пусси Райот» продолжат демонстрировать больше мужества, чем все футболисты вместе взятые, и что самые молодые игроки вроде Мбаппе продолжат их поддерживать. Может быть тогда мы, наконец, увидим какие-то важные изменения.