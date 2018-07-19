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Мама погибшего под колесами в Саратове ребенка: «Больше нет моего мальчика…»
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Мама погибшего под колесами в Саратове ребенка: «Больше нет моего мальчика…» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
У Кристины и Дениса Ткаченко остался еще один, годовалый сын. Старший 3-летний ребенок погиб 18 июля под колесами автомобиля Lada Granta.
«Больше нет моего мальчика…», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» безутешная 27-летняя мать.
Молодая женщина опубликовала фотографию своего погибшего ребенка. Под ним жители Саратова пишут свои слова соболезнования и пытаются поддержать родителей.
На многочисленных фотографиях некогда счастливой семьи в центре внимания — двое сыновей, младшего из которых внезапно не стало в тот роковой вечер.
Напомним, трагедия произошла 18 июля на улице Томская в Заводском районе Саратова. Примерно в 8 часов вечера мать с малышом переходила дорогу возле дома № 16. Неожиданно на ребенка наехал автомобиль Lada Priora. Очевидцы ДТП утверждают, что находившаяся за рулем машины 30-летняя женщина дважды проехалась по ребенку, который скончался на месте от несовместимых с жизнью травм. Виновнице происшествия грозит тюремное заключение сроком 5 лет.
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