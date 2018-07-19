Как хотят изменить Люблинский рынок жители?

Сергей Собянин. Люблинский рынок в Текстильщиках сохранят и реконструируют. Это пообещал жителям Текстильщиков во время прошедшей в районе встречи мэр Москвы

— Давайте вместе подумаем, что там нужно сделать, как его дальше развивать, — предложил градоначальник.

Сейчас рынок он представляет собой хаотично расположенные, легковозводимые палатки.

— Такое ощущение, что к нам вернулись 90-е годы. Руки помыть негде. Товар, который привозят, стоит в машинах или лежит на асфальте на жаре. Системы хранения нет. Антисанитария, — считает муниципальный депутат Татьяна Новикова . Именно она обратилась с предложением жителей о преобразовании рынка к мэру Москвы. — Жители хотят, чтобы рынок сделали более цивилизованным — с крытым, просторным, светлым и не душным павильоном, парковкой. Цены чтобы остались приемлемыми, и качество не стало хуже.

— Мы хотим такой же рынок, как Велозаводский, — говорит Валентина Приказчикова с Люблинской улицы.

— На рынке не хватает водопровода, цивильной лаборатории, контрольных весов. Хотелось бы, чтобы дали места фермерам. Здесь всего две-три палатки со своими товарами из Тамбова Рязани , все остальные — перекупщики, — рассказала жительница района Текстильщики с Люблинской улицы Роза Михеева.

— К нам ездят со всей Таганки, Пролетарки, Рязанки, Люблинки, Саратовской и Грайвороновской улиц. Рынок нам очень нужен. Мы хотим, чтобы «допускали» фермеров и колхозников. У них всегда продукция дешевле и свежее. Мы просим реконструировать рынок так, чтобы он стал современным зданием с красивой архитектурой и невысокой арендной платой, — сказала Вера Бекезина с 7-й улицы Текстильщиков.

— Хочется, чтобы здесь стало по-современному, тепло зимой и красиво, — добавил Алексей Путилин с улицы Артюхиной.

Много жалоб и обращений по поводу рынка поступало и в управу.

— Сейчас рынок не упорядочен и больше похож на самотеком идущую торговлю. Люди хотят полноценный большой рынок, каким он был раньше, но уже в современных реалиях — с парковками и оборудованием для инвалидов. При этом они просят сохранить ценовую политику не в ущерб качеству и экологичности продукции, — пояснил заместитель главы управы района Текстильщики по вопросам экономики, торговли и услуг Рустам Юсуфов. — Люблинский рынок — один из самых старых в Москве. Он появился здесь с тех пор, как образовался район, и является жизненно важным объектом Текстильщиков.