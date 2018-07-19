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Лужи в автобусах и дорожные реки на Лесобазе: 11 кадров последствий внезапного ливня в Тюмени
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Лужи в автобусах и дорожные реки на Лесобазе: 11 кадров последствий внезапного ливня в Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменцам пришлось разуться, чтобы спасти обувь во время потопа
Прогнозы синоптиков, которые обещали дожди в грядущие выходные, сбылись несколькими днями ранее. Неподготовленные к таким погодным сюрпризам тюменцы уже «запостили» в соцсетях сотни фотографий непогоды. Хотите посмотреть? Тогда листайте ниже!
Публикация от Sinseven (@umdeliri) 19 Июл 2018 в 3:33 PDT  А кого-то непогода застала прямо в автобусе. Выйти сухим из этого транспорта вряд ли удастся.
Тюменец опубликовал это фото в соцсетях и написал, что этот снимок был сделан в Зареке
Оказалось, что в некоторых районах прошел не только ливень, но еще и град. Хорошо, что не все успели выйти из дома в этот момент.
Публикация от Галина Салтанова (@g_saltanova) 19 Июл 2018 в 3:32 PDT  Хлопот стало меньше? Как думаете, автомобилисты смогут в ближайшее время сэкономить на мойке?
Хорошо, когда в городе остались оптимисты, которые улыбаются, даже вымокнув до нитки.
Ох, кому-то придется срочно греться…
Интересно, сколько времени понадобится службам, чтобы вновь привести город в порядок?
Снимок, как сообщает автор, сделан на улице Щербакова
Досталось и мусорным бакам. Главное, чтобы это сооружение теперь не упало на прохожих.
Хорошо так ветер погулял на Ватутина…
А вот такие реки разлились на Лесобазе. Местным жителям, наверное, придется надувать лодки, чтобы добраться до работы.
Если вы не идете к водоему, то водоем идет к вам  А кому-то после ливня придется раскошелиться на ремонт. Жители одной из квартир в многоэтажке по улице 50 лет Октября пожаловались на водопады, которые льются по их стенам с потолка.
В ход пошли все емкости, что оказались в квартире
Пока одни подклеивают обои, другие, кажется, задумались о новых туфлях. Или сапогах?
Публикация от Алексей Чикишев (@aprice72ru) 19 Июл 2018 в 4:23 PDT  Тоже сделали дождливый кадр сегодняшней непогоды? Присылайте в нашу группу ВКонтакте.
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