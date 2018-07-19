Почему доклад ФАС вызвал серьезные возражения в рыбной отрасли

Ключевым стало обсуждение доклада Федеральной антимонопольной службы «О состоянии конкуренции в РФ », один из разделов которого касался рыбохозяйственного комплекса. При этом обсуждать документ, к сожалению, пришлось без представителей ФАС, хотя их очень ждали. К антимонопольной службе у всех накопилось много вопросов, и обсудить их хотелось в открытом диалоге.

Вот основные посылы доклада, которые вызвали самое решительное неприятие и возражения на комиссии. По мнению ФАС, основной проблемой развития конкуренции в сфере рыболовства является действующий механизм распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов по «историческому принципу», а также незначительный объем высвобождаемых долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, который распределяется путем проведения конкурентных процедур. При этом федеральный закон №349-ФЗ не только сохранил в качестве базового «исторический принцип», но и увеличил срок действия договора о закреплении долей квот добычи (вылова) вылова водных биоресурсов до 15 лет.

ФАС предлагает ввести механизм выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме.

На заседании комиссии РСПП доклад подвергся резкой критике. Дело в том, что при подготовке этого документа не были учтены экспертные разработки исследовательских центров, а также общедоступные данные Росстата Минфина о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса. Кроме того, проект доклада не рассматривался на заседании Экспертного совета по развитию конкуренции, а на заседание Общественного совета при ФАС представителей комплекса и вовсе не пригласили.

Комиссия сочла, что доклад ФАС не содержит финансово-экономических обоснований предлагаемых изменений базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Отраслевой оборот рыболовецких предприятий в 2017 году превысил 310 млрд руб. По итогам 2017 года суммарный вылов водных биоресурсов (ВБР) российскими предприятиями достиг максимума за 25 лет — 4 900 тыс. тонн. Производство рыбной продукции в 2017 году выросло до 4 152 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в 2014 году. В 2017 году 1 тонна вылова ВБР принесла отечественному рыбохозяйственному комплексу 64 тыс. руб. отраслевой выручки, аналогичный показатель в 2014 году — 40 тыс. рублей. Это к тому, что ФАС рисует довольно неприглядную картину в отрасли — и рост у нее слабый, и эффективность снижается и финансовые результаты не ахти.

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов призвал участников рыбохозяйственного комплекса к активным действиям в защиту своей позиции. «Сложившаяся проблема — это не просто передел рынка, а поворотный момент, который затрагивает экономику всей страны», — отметил Виктор Черепов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что правительству надо вникнуть в суть проблемы и принять по настоящему взвешенное решение. По словам сенатора, в ее адрес пришло немало писем о ситуации, сложившейся в рыбной отрасли. Работники комплекса считают, что отказ от исторического принципа повлечет за собой кризис и тотальную безработицу. «До руководства страны могут доносить совершенно непонятную информацию, в корне неверную, в которой заинтересована лишь определенная группа лиц. Проблема очень серьезная, и нужно прислушаться к позиции отрасли, — подчеркнула сенатор. — Для нас стабильность и предсказуемость бизнеса важны, но и бизнес ждет предсказуемости власти, потому что от этого зависит развитие отрасли и общества в целом. Цепная реакция изменений может коснуться и других отраслей».

Ведь речь идет о гарантиях, предоставленных государством бизнес-сообществу через конституцию, законы и иные нормативные правовые акты. Вопрос об отмене «исторического принципа» теоретически может обсуждаться, но его реализация не может состояться ранее окончания срока действия вновь перезаключенных договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов. К тому же и сейчас существуют различные механизмы входа на рынок новых участников, а открытость отрасли если и ограничена, то только желанием и финансовыми возможностями потенциальных участников. В 2014-2018 годах проведено 23 аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР, в 2015-2017 годах реализован 641 лот разнообразных видов ВБР. Участие в таких аукционах свободное и открытое. Есть также широкий перечень ВБР, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов. Такие биоресурсы могут добываться любым российским юридическим лицом по заявительному принципу. А с июля 2016 года установлен новый вид квот — инвестиционные квоты. Они составляют 20 процентов от величины общего допустимого улова, а заявку на получение данного вида квот опять же может подать любое российское юридическое лицо.

Так что на самом деле отрасль не такая уж «закрытая», как полагают в ФАС.

Известный политолог Глеб Кузнецов уверен, что предложения ФАС по развитию конкуренции путем введения аукционов на смену «историческому принципу» абсолютно не учитывает специфику рыбодобывающей деятельности. Отрасль имеет высокую капиталоемкость, и трудовые ресурсы должны быть узко квалифицированными, с опытом ведения промысловой деятельности. Проведение аукционов раз в 3-5 лет не способно привлечь на рынок новых игроков, так как за такой срок при легко прогнозируемой высокой стоимости квот невозможно организовать экономически эффективную промысловую деятельность, продолжение которой через те же 3-5 лет не гарантировано.

Заведующий отделом международных рынков ИМЭМО РАН Яков Миркин подробно остановился на финансовых хитросплетениях в рыбной отрасли и также раскритиковал идею введения аукционов, поскольку финансовый анализ показал, что предложения ФАС могут привести к банкротству компаний и росту цен на рыбную продукцию. Эксперт отметил, что изъятие через аукционы 80-150 млрд рублей просто загубит успешную экспортную, очень важную для страны отрасль.

В поддержку «исторического принципа» выступил и Владимир Блоцкий , член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его словам, рыбакам надо бороться до конца. ФАС сейчас выступает в качестве рычага передела рыбодобывающей отрасли, доказавшей свою эффективность.

Владимир Зарецкий, помощник сенатора Б. Невзорова, также категорично высказался против отмены «исторического принципа», назвав саму идею «специальным заказом». По его мнению, доклад ФАС никак не учитывает печальный опыт проведения аукционов 2000-х годов.

У участников заседания сложилось впечатление, что ФАС, выступая с докладом, как-то забыла, что буквально год действовала вполне здраво и согласовала в виде проекта ныне действующий закон, направленный на стабилизацию отрасли, обновление флота и рыбоперерабатывающих заводов, исключение рантье, прозрачность распределения прав на добычу и исключение из законодательства административных барьеров. Тем более досадно, что сейчас ФАС не хочет услышать возражения многих участников рынка, принять во внимание их озабоченности и предпочитает кулуарно готовить вопрос об изменении базового принципа законодательства о рыболовстве. Кстати сказать, не только ФАС, но и Федеральное агентство по рыболовству пренебрегло важным для отрасли мероприятием, и этот факт тоже навел участников заседания в РСПП на определенные выводы.

Мнение

— Подавляющее большинство рыбаков считает, что «исторический принцип» менять нельзя. На аукционы рыбакам придется затратить огромные деньги, и у них останется еще меньше средств на обновление флота. Отмена «исторического принципа» затевается для перераспределения ресурсов, передела бизнеса. Это прежде всего. Кроме того, есть опасность, что аукционы выиграют компании, аффилированные с иностранным бизнесом, как это было в период проведения аукционов в 2001-2003 годах. А развитие конкуренции, о которой говорит ФАС, необходимо развивать не на этапе доступности к ресурсам, а на этапе производства и реализации рыбной продукции в первую очередь на потребительском рынке нашей страны.