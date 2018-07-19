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Завод Воровского, на месте которого появятся высотки, начнут сносить в августе
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Завод Воровского, на месте которого появятся высотки, начнут сносить в августе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Машиностроительный завод имени Воровского, который находится на улице Цвиллинга рядом с ЦПКиО, начали готовить к сносу. На его месте компания PRINZIP собирается строить жилой комплекс.
Как рассказал Е1.RU застройщик, начало демонтажа намечено на середину августа, предположительно, 15 августа специальная техника заедет на территорию.
— В данный момент идут подготовительные работы, по их окончании приступим к сносу зданий, — рассказали Е1.RU в компании PRINZIP.
Первым будет снесено здание под литерой Ю, его сровняют с землёй примерно за 10 дней. После этого начнутся работы с котлованом первого дома «Паркового квартала».
Затем начнут сносить дома под литерами Ж и З. На демонтаж уйдёт примерно 1,5 месяца. Остальные здания будут сносить позже.
Завод Воровского пока что остаётся на своём месте, но в скором времени переедет в один из городов-спутников Екатеринбурга. В 2017 году состоялся конкурс по выбору лучшей концепции застройки. Победила компания «Аспа» с нью-йоркскими мотивами. Однако с момента проведения конкурса концепция неоднократно дорабатывалась. Нынешний комплекс будет представлять собой два квартала с тремя высотками 31, 24 и 35 этажей (в предыдущем варианте подразумевалось, что все высотки будут 35-этажными).
В сентябре 2017 года мы побывали на экскурсии на заводе и показали вам его с высоты.
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