Завод Воровского, на месте которого появятся высотки, начнут сносить в августе

Машиностроительный завод имени Воровского, который находится на улице Цвиллинга рядом с ЦПКиО, начали готовить к сносу. На его месте компания PRINZIP собирается строить жилой комплекс.

Как рассказал Е1.RU застройщик, начало демонтажа намечено на середину августа, предположительно, 15 августа специальная техника заедет на территорию.

— В данный момент идут подготовительные работы, по их окончании приступим к сносу зданий, — рассказали Е1.RU в компании PRINZIP.

Первым будет снесено здание под литерой Ю, его сровняют с землёй примерно за 10 дней. После этого начнутся работы с котлованом первого дома «Паркового квартала».

Затем начнут сносить дома под литерами Ж и З. На демонтаж уйдёт примерно 1,5 месяца. Остальные здания будут сносить позже.

Завод Воровского пока что остаётся на своём месте, но в скором времени переедет в один из городов-спутников Екатеринбурга . В 2017 году состоялся конкурс по выбору лучшей концепции застройки. Победила компания «Аспа» с нью-йоркскими мотивами. Однако с момента проведения конкурса концепция неоднократно дорабатывалась. Нынешний комплекс будет представлять собой два квартала с тремя высотками 31, 24 и 35 этажей (в предыдущем варианте подразумевалось, что все высотки будут 35-этажными).

В сентябре 2017 года мы побывали на экскурсии на заводе и показали вам его с высоты.