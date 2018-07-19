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Вешняковская семья является примером для современной молодёжи
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Вешняковская семья является примером для современной молодёжи 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Московском театре «Современник» поздравляли юбиляров семейной жизни.
В церемонии приняли участие заместитель начальника УСЗН ВАО Галина Алёшина, депутат Госдумы Антон Жарков, депутат Мосгордумы Александр Сметанов и председатель совета ветеранов ВАО Виктор Макаров.
В число чествуемых пар вошли и вешняковцы Зоя Васильевна и Виктор Григорьевич Виноградовы. Они прожили в счастливом браке 55 лет. Вырастили двоих детей, помогают воспитывать четырёх внуков и четырёх правнуков. Семейная пара увлекается садоводством, а Зоя Васильевна также является общественным советником при управе района Вешняки и принимает активное участие в городской программе «Московское долголетие», осваивая информационные технологии.
Поздравление пар проводилось в рамках проекта «Московское долголетие». Самых инициативных и энергичных жителей ВАО наградили грамотами и подарками.
Пенсионеры, желающие присоединиться к проекту «Московское долголетие», могут обратиться в ТЦСО «Вешняки» по телефонам: 8 (499) 786-46-82, 8 (499) 721-73-48, 8 (495) 701-93-00.
Источник фото 1 и фото 2 — ТЦСО «Новогиреево».
Источник фото 3 — архив А. В. Жаркова.
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