Вешняковская семья является примером для современной молодёжи

В Московском театре «Современник» поздравляли юбиляров семейной жизни.

В число чествуемых пар вошли и вешняковцы Зоя Васильевна и Виктор Григорьевич Виноградовы. Они прожили в счастливом браке 55 лет. Вырастили двоих детей, помогают воспитывать четырёх внуков и четырёх правнуков. Семейная пара увлекается садоводством, а Зоя Васильевна также является общественным советником при управе района Вешняки и принимает активное участие в городской программе «Московское долголетие», осваивая информационные технологии.

Поздравление пар проводилось в рамках проекта «Московское долголетие». Самых инициативных и энергичных жителей ВАО наградили грамотами и подарками.

Пенсионеры, желающие присоединиться к проекту «Московское долголетие», могут обратиться в ТЦСО «Вешняки» по телефонам: 8 (499) 786-46-82, 8 (499) 721-73-48, 8 (495) 701-93-00.

Источник фото 1 и фото 2 — ТЦСО «Новогиреево».

Источник фото 3 — архив А. В. Жаркова.