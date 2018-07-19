Родригез резко сдал

Тимур Родригез всегда слыл красавчиком. Его амплуа, внешность и тысячи поклонниц — наглядное тому подтверждение. Артист уже давно не молодой. Ему 38 лет, но многие поклонницы продолжают удивляться тому, что признаков увядания во внешности артиста не видно. Тимур опроверг этот миф.

Певец опубликовал свое фото без головного убора. Оказалось, его голова практически полностью седая. Сам артист признался, что седеющие волосы появились у него рано, еще в 10 классе. С годами седины становилось все больше, а в 2000-м году он рискнул продемонстрировать себя в натуральном виде, когда снялся в клипе со Светланой Ходченковой.

По признанию, Тимура наличие у него седых волос никогда не влияло на внимание со стороны лиц противоположного пола.

Подписчики с артистом согласились, большинство не нашло ничего зазорного в естественном процессе старения. Некоторые комментаторы отмечали, что седина Тимуру идет, правда, выдает возраст. Когда Родригез надевает головные уборы, он выглядит намного моложе.

Близкие друзья Родригеза решили сострить на эту тему. Так, Антон Комолов отметил, что Тимуру нужно еще немного отрастить бороду, и он без труда заменит мужа Полины Гагариной . Да, так, что разницы она не заметит.

Публикация от Тимур Родригез/RODRIGUEZZZ (@trodriguezzz)

16 Июл 2018 в 4:43 PDT Напомним, что у Тимура есть семья. Вместе с женой и двумя детьми он часто путешествует и делится яркими моментами в своем микроблоге.