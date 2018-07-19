В подъезде на Косинской улице отремонтирована лестница

Жительница района Вешняки Нина Настасина написала на портал «Наш город» сообщение, в котором рассказала о повреждённой лестнице в подъезде.

По свидетельству жительницы, на первом этаже дома 20/17 корпус 1 по Косинской улице у лестницы разбиты ступеньки. Несколько плиток шатаются, когда на них наступаешь, из-за этого жители подъезда боятся упасть и повредить себе что-нибудь. Нина Настасина обратилась с просьбой привести лестницу в порядок, пока она не развалилась окончательно. Жительница считает, что лестница в целом хорошая, однако если её не починить, то она придёт в совсем плачевное состояние.