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В Вешняках встретятся представители окружных НКО
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В Вешняках встретятся представители окружных НКО 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В районе Вешняки запланировано проведение очередного круглого стола, в этот раз его темой станет «Обсуждение партнёрских проектов: проблемы и задачи». Об этом сообщил специалист по связям с общественностью ГБУ «Московский дом общественных организаций» Сергей Горланов.
Он рассказал, что мероприятие будет проходить в Ресурсном центре некоммерческих организаций (НКО) КОС в ВАО. Предполагается затронуть такие важные вопросы, как выявление целей и задач проектов дружественных НКО, обсуждение стратегий по эффективному достижению целей, формирование основных способов решения проблем и другие.
По мнению организаторов, круглый стол может помочь новым НКО в плане завязывания партнёрских связей с более опытными организациями посредством проектной деятельности. Таким образом новички смогут участвовать в реализации совместных социально-значимых проектов.
Ведущей круглого стола станет начальник отдела по работе с некоммерческими организациями в ВАО Татьяна Чайковская.
Мероприятие состоится 25 июля в 16:00 по адресу: ул. Косинская, д. 24 корп. 3, вход с торца здания. Принять участие можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/7joSGDUoW783Ij013.
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