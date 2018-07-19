Страна постоянных перекосов: как из жертвы сделать героя 

В один день произошло два примечательных эпизода. Редактор программы «Время не ждет», выходящей по Первому каналу, по фамилии Ермаков восславил в соцсетях официального цареубийцу Войкова и был вынужден написать заявление об уходе, будучи обвиненным в нарушении корпоративной этики. Почти одновременно на другом конце Москвы, на заседании Госдумы на призыв почтить минутой молчания память убиенного императора помимо его страстной поклонницы, Натальи Поклонской, встали лишь члены фракции Жириновского.
Остальные депутаты потупили взор, словно речь шла о каком-то не совсем приличном поступке. Или скорее о поступке, мнение о котором высокого начальства основной массе думцев было не известно. И это притом, что за несколько дней до описываемого афронта думцы дружно вскочили на ноги, приветствуя делегацию американского сената.
Итак, поступок журналиста признан компрометирующим. И это притом, что вечером он, возможно, поехал домой через станцию, которая носит имя его «героя» — Петра Войкова.
А ведь не так давно часть гражданского общества жестко требовала переименовать станцию, через которую ежедневно проходят десятки тысяч москвичей. В ответ городские власти совместно с товарищем Зюгановым отбили все атаки на такую революционную топонимику. Причем один из аргументов в пользу сохранения «Войковской» статус-кво сводился к тому, что станция была построена еще при прежнем режиме, для которого и Войков, и Юровский были реальными героями, с кого рекомендовали «делать жизнь».
РИА Новости/Павел Лисицын
Да и вообще переименование денег стоит. Словно возвращение городу на Неве его исторического названия было профинансировано МВФ.
Вот так и происходит путаница в головах. Возникает классическое ощущение когнитивного диссонанса.
Когда статуя Петра Столыпина, известного не только реформаторством, но и жестким подавлением любых выступлений, буквально смотрит на сложную композицию, посвященную первой русской революции. Тысячи россиян, участвующих в крестном ходе в память о страшной судьбе императорской фамилии, завтра могут встать в другую очередь — в Мавзолей, где лежит инициатор екатеринбургского расстрела и которому якобы привозили в качестве доказательства казни заспиртованную голову царя.
Речь идет не о примирении непримиримого, а как бы о двух параллельных вселенных. И дело даже не в том, что пора уже решить: то ли трусы одеть, то ли крестик снять.
Трактовки истории, ее коллизий могут и должны быть различны. Но мы — страна постоянных перекосов. Причем конъюнктурно чаши исторических весов склоняются то в одну, то в другую сторону. И если вчера застреленный в Варшаве Войков был сам жертвой «белого террора», сегодня жертвой стал его открытый почитатель. Но что будет завтра?