Страна постоянных перекосов: как из жертвы сделать героя

В один день произошло два примечательных эпизода. Редактор программы «Время не ждет», выходящей по Первому каналу, по фамилии Ермаков восславил в соцсетях официального цареубийцу Войкова и был вынужден написать заявление об уходе, будучи обвиненным в нарушении корпоративной этики. Почти одновременно на другом конце Москвы , на заседании Госдумы на призыв почтить минутой молчания память убиенного императора помимо его страстной поклонницы, Натальи Поклонской , встали лишь члены фракции Жириновского.

Остальные депутаты потупили взор, словно речь шла о каком-то не совсем приличном поступке. Или скорее о поступке, мнение о котором высокого начальства основной массе думцев было не известно. И это притом, что за несколько дней до описываемого афронта думцы дружно вскочили на ноги, приветствуя делегацию американского сената.

Итак, поступок журналиста признан компрометирующим. И это притом, что вечером он, возможно, поехал домой через станцию, которая носит имя его «героя» — Петра Войкова.

А ведь не так давно часть гражданского общества жестко требовала переименовать станцию, через которую ежедневно проходят десятки тысяч москвичей. В ответ городские власти совместно с товарищем Зюгановым отбили все атаки на такую революционную топонимику. Причем один из аргументов в пользу сохранения «Войковской» статус-кво сводился к тому, что станция была построена еще при прежнем режиме, для которого и Войков, и Юровский были реальными героями, с кого рекомендовали «делать жизнь».

Да и вообще переименование денег стоит. Словно возвращение городу на Неве его исторического названия было профинансировано МВФ

Вот так и происходит путаница в головах. Возникает классическое ощущение когнитивного диссонанса.

Когда статуя Петра Столыпина , известного не только реформаторством, но и жестким подавлением любых выступлений, буквально смотрит на сложную композицию, посвященную первой русской революции. Тысячи россиян, участвующих в крестном ходе в память о страшной судьбе императорской фамилии, завтра могут встать в другую очередь — в Мавзолей, где лежит инициатор екатеринбургского расстрела и которому якобы привозили в качестве доказательства казни заспиртованную голову царя.

Речь идет не о примирении непримиримого, а как бы о двух параллельных вселенных. И дело даже не в том, что пора уже решить: то ли трусы одеть, то ли крестик снять.