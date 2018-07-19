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Екатеринбургскую больницу переделают под «скорую» за 85 миллионов
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Екатеринбургскую больницу переделают под «скорую» за 85 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Мэрия Екатеринбурга планирует вложить 85 миллионов рублей в строительство многопрофильного лечебного учреждения на Сибирском тракте с функциями станции «Скорой помощи», детской поликлиники и аптеки. Аукцион от имени горадминистрации размещен на портале госзакупок.
Судя по аукционной документации, в четырехэтажном здании по Буторина, 10, которое сегодня занимает клиническая больница №1, поликлинику ожидает полное обновление, начиная с инженерной инфраструктуры и заканчивая внутренней и внешней отделкой.
В частности, подрядчику предстоит в относительно короткий срок — до 1 апреля 2019 года — демонтировать действующую насосную станцию, дверное и оконное остекление, не несущие перегородки, декоративную отделку интерьеров, силовые кабели, приборы освещения и сантехническое оборудование.
После строители установят новые кирпичные и алюминиевые перегородки, заменят окна и двери, установят подвесные потолки, выполнят декоративную отделку стен и полов, смонтируют новые лифты и системы вентиляции.
Стоит напомнить, что планы по обустройству станции «Скорой помощи» в переулке Буторина администрация Екатеринбурга озвучила еще в июне. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», Октябрьский — единственный район столицы Урала, в центральной части которого до сих пор нет собственной станции «скорой».
Кроме того, еще две таких станции в обозримом будущем планируется построить в Академическом районе: на пересечении улиц Шаманова и Рябинина и на Амундсена, 118.
Ранее по теме: Екатеринбуржцам пообещали новую станцию скорой помощи
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