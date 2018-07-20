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Пучдемон назвал отзыв ордера на свой арест слабостью испанского суда
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Пучдемон назвал отзыв ордера на свой арест слабостью испанского суда 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон назвал решение Верховного суда Испании отозвать европейский ордер на его арест слабостью аргументации обвинений.
"Сегодня как никогда нужно требовать свободы политических заключенных", — цитирует политика ТАСС. По его словам, их освобождение стало бы демонстрацией того, что испанское правосудие начинает действовать как европейское.
Напомним, верховный суд Испании отозвал запрос на экстрадицию обвиняемых в мятеже каталонских политиков, в том числе — бывшего главы Женералитета Каталонии. Между тем обвинения против него не сняты, поэтому вернуться в Испанию он не может. Пучдемон в настоящее время, предположительно, пребывает в Германии.
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