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Испания отозвала запрос на экстрадицию Пучдемона
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Испания отозвала запрос на экстрадицию Пучдемона 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Ранее суд в Германии постановил, что согласно немецкому законодательству не может выдать каталонского политика по обвинению в подстрекательстве к мятежу, однако выдача возможна по обвинению в растрате средств. Но Мадрид не согласился на такой вариант, поскольку если бы Пучдемона выдали по обвинению в растрате, то и судить его можно было бы лишь по этой статье. Между тем за растрату в Испании полагается до 12 лет тюрьмы, а за подготовку мятежа — до 30 лет.
Между тем сам Пучдемон расценил отказ Испании как доказательство слабости обвинительной базы по его делу.
"Отзыв европейского ордера на арест является демонстрацией огромной слабости судебного дела. Отмена превентивного заключения стала бы демонстрацией того, что испанское правосудие начинает действовать как европейское", — написал он в своем Twitter.
Что касается прокуратуры ФРГ, то она пока не получала от Испании официального уведомления касательно позиции Мадрида по делу Пучдемона.
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