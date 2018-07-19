Общественная палата готовит нацпроекты по демографии и экологии

В Туле проходит форум «Сообщество». Его участники обсудили вопрос зависимости демографии от экологии.

В ходе форума также говорили об участии гражданского общества в разработке двух национальных проектов, посвященных демографии и экологии. Так эксперты форума подчеркнули, что важным в нацпроекте «Экология» является борьба за чистый воздух и за качественную питьевую воду, которые влияют на здоровье населения и ожидаемую продолжительность здоровой жизни.

«Что касается проекта по демографии, то для того, чтобы общественность больше знала об этом проекте и сильнее в него вовлекалась, нам необходимы исследования, которые давали бы полную картину тех факторов (в том числе экологических), которые влияют на демографическое развитие», — отметил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко . Он добавил, что для этого важно активизировать исследователей в регионах.

Также участники дискуссии обсудили влиянии экологических факторов на репродуктивное здоровье, качество жизни семей с детьми.

В ходе секции о влиянии экологии на репродуктивное здоровье рассказали эксперты из Тульской области . Замминистра труда и социальной защиты региона Инна Щербакова рассказала, как реализуются меры поддержки семей с детьми в регионе, в том числе направленные на улучшение здоровья.

Рыбальченко, в свою очередь подчеркнул, что важной задачей Общественной палаты является информирование граждан о подготовке нацпроектов в соответствии с майским указом президента. По его словам, проект по демографии является самым комплексным и требующим системного подхода по сравнению с другими проектами, более ориентированными на решение отраслевых задач.