В Самаре на Волге пройдет фестиваль-регата в память о Высоцком

Яхтсмены будут соревноваться на дистанции в две с половиной морские мили 25 июля на Волге в Самаре состоится гонка среди крейсерских яхт. Дистанция — две с половиной морские мили. 1 морская миля равна 1 852 м. Команды будут соревноваться в акватории Саратовского водохранилища напротив набережной Самары. Яхтсмены разыграют Кубок федерации парусного спорта России , переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары. Главный приз — сертификат на 30 000 рублей. Он достанется победителю в абсолютном зачете. После гонки состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов. Программа мероприятия в Самаре: 15:00 — возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому (Молодогвардейская, 222); 15:45 — сбор у пристани «Осипенко»; 16:00 — переправа к месту проведения регаты (один из островов напротив самарской набережной); 16:00 — 16:45 — работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке; 17:00 — старт гонки; 19:30 — награждение, концертная программа; 21:00 — возвращение в Самару. Владивосток, Сочи, Санкт-Петербург. Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится ежегодно. С 18 по 25 июля 2018 года его принимают пять российских городов: Самара, Тольятти Владимир Высоцкий приезжал в Куйбышев в 1967 году и впервые в карьере выступил перед шеститысячной аудиторией во дворце спорта.