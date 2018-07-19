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В Самаре на Волге пройдет фестиваль-регата в память о Высоцком
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В Самаре на Волге пройдет фестиваль-регата в память о Высоцком 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Яхтсмены будут соревноваться на дистанции в две с половиной морские мили
25 июля на Волге в Самаре состоится гонка среди крейсерских яхт. Дистанция — две с половиной морские мили.
1 морская миля равна 1 852 м.
Команды будут соревноваться в акватории Саратовского водохранилища напротив набережной Самары.
Яхтсмены разыграют Кубок федерации парусного спорта России, переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары. Главный приз — сертификат на 30 000 рублей. Он достанется победителю в абсолютном зачете.
После гонки состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов.
Программа мероприятия в Самаре:
15:00 — возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому (Молодогвардейская, 222);
15:45 — сбор у пристани «Осипенко»;
16:00 — переправа к месту проведения регаты (один из островов напротив самарской набережной);
16:00 — 16:45 — работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке;
17:00 — старт гонки;
19:30 — награждение, концертная программа;
21:00 — возвращение в Самару.
Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится ежегодно. С 18 по 25 июля 2018 года его принимают пять российских городов: Самара, Тольятти, Владивосток, Сочи, Санкт-Петербург.
Владимир Высоцкий приезжал в Куйбышев в 1967 году и впервые в карьере выступил перед шеститысячной аудиторией во дворце спорта.
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