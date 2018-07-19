«Северсталь» планирует создать в ХМАО комплекс по металлообработке 

ТАСС: последние новости

ОНК Москвы: иностранцам в центре временного содержания недоступен бесплатный стоматолог

В Великобритании открывается авиасалон "Фарнборо-2018"

СМИ: соглашение о капитуляции боевиков достигнуто в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии