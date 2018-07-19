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«Северсталь» планирует создать в ХМАО комплекс по металлообработке
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«Северсталь» планирует создать в ХМАО комплекс по металлообработке 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компания «Северсталь» планирует создать в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) комплекс по металлообработке. Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Генеральное соглашение подписали правительство Югры и «Северсталь». Документом регламентируется взаимодействие сторон, нацеленное на развитие обрабатывающих секторов промышленности Югры, разработку и внедрение перспективных технологий, реализацию на территории региона проектов в сфере металло— и деревообработки, горнодобывающей промышленности, развития IT-технологий и цифровой экономики.
"Северсталь" планирует реализовать на территории Сургута инвестпроект по созданию комплекса по металлообработке", — сообщили в департаменте, не уточнив объем инвестиций в проект.
По данным ведомства, комплекс будет соответствовать стандартам экологической безопасности, так как для его создания будут применяться передовые технологии для охраны окружающей среды. Реализация проекта не повлияет на экологическую обстановку в городе. Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, в свою очередь, отметил, что регион заинтересован в сотрудничестве с флагманом отрасли и поддерживает инициативу компании по локализации комплекса высокотехнологичных производств на территории Сургута. «Сейчас в рамках реализации планируемого проекта выстраивается рабочее взаимодействие между проектной командой компании и фондом развития Югры, который будет оказывать консультационное и организационное сопровождение по всему перечню вопросов», — сказал Забозлаев.
"Северсталь" — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2017 года компания произвела 11,65 млн тонн стали, в первом квартале 2018 года — 3,03 млн тонн. Основной владелец компании — Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций.
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