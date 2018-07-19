В Чапаевске мэрия и прокуратура спорят о существовании и принадлежности здания детской художественной школы

15 мая 2017 г. руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Чапаевска исключил из реестра муниципальной собственности здание детской художественной школы общей площадью 704 кв. м в связи с отсутствием объекта недвижимости.

По мнению надзорного ведомства, это решение незаконно, поскольку закон не предусматривает указанное КУМИ основание для исключения имущества из муниципальной собственности. Но кроме того, сведения об отсутствием объекта недвижимости ложны, поскольку здание находится по юридическому адресу (Чапаевск, ул. Ленина, 20). Более того, списание имущества должны производить постановлением главы города на основании заключения специальной комиссии.

Прокуратура обращалась в мэрию с протестом на решение руководителя КУМИ. Но администрация города отклонила требования надзорного ведомства.

После этого прокурор обратился в Чапаевский городской суд, который полностью удовлетворил требования прокурора. Ответчик безрезультатно обжаловал это решение в апелляции.