Пурпурные ивы высадили на территории Тимирязевской академии

Студенты и преподаватели Тимирязевской академии высадили на территории Экологического стационара РГАУ-МСХА пурпурные ивы. Всего здесь появилось более 300 саженцев. Об этом сообщил руководитель полевой опытной станции вуза Иван Жогин.

— Всего два года назад на этом заболоченном участке приживались только сорняки, но ученые провели ряд мероприятий, и почва стала пригодной для посадки влаголюбивой ивы, — поделился Жогин.