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Пурпурные ивы высадили на территории Тимирязевской академии
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Пурпурные ивы высадили на территории Тимирязевской академии 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты и преподаватели Тимирязевской академии высадили на территории Экологического стационара РГАУ-МСХА пурпурные ивы. Всего здесь появилось более 300 саженцев. Об этом сообщил руководитель полевой опытной станции вуза Иван Жогин.
— Всего два года назад на этом заболоченном участке приживались только сорняки, но ученые провели ряд мероприятий, и почва стала пригодной для посадки влаголюбивой ивы, — поделился Жогин.
Свою лепту в работу внесла международная неправительственная организация Wetland Link International, которая занимается экологическими исследованиями по всему миру. Профинансировал «зеленый» проект Международный инвестиционный банк. (мю)
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