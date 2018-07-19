Вадим Бужгулашвили рассказал жителям Бибирева о работе по выявлению фактов незаконной сдачи квартир

В Бибиреве состоялась традиционная встреча главы управы Вадима Бужгулашвили с жителями. Ее провели в минувшую среду, 18 июля. Основной темой встречи стало проведение работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.

После доклада, с которым выступила заместитель главы по взаимодействию с населением Елена Морина, все желающие смогли задать интересующие вопросы главе управы.

Как обычно, встреча проходила в актовом зале СДЦ «Кентавр». Он находится по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2. О дате и времени следующей встречи будет сообщено дополнительно. (ис)