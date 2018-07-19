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Покажут нового тренера и защитника: футбольный «Урал» встретится с болельщиками в кинотеатре
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Покажут нового тренера и защитника: футбольный «Урал» встретится с болельщиками в кинотеатре 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Всего за несколько дней до первого матча сезона футболисты и руководители «Урала» встретятся со своими болельщиками. По традиции презентация команды пройдёт в кинотеатре «Пассаж Синема».
— На этот раз у нас будут ещё и специальные гости, — рассказал E1.RU пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских. — Специальным гостем вечера станет команда КВН «Имени Первого», представляющая Уральский Федеральный университет. Затем свой номер, посвященный нашему футбольному клубу, презентует известный стендап-комик, экс-резидент юмористических проектов на ТНТ Евгений «Лангепас» Кожевин.
Также среди пришедших разыграют подарки от «Урала».
Встреча пройдет 24 июля в 19:00, но за сорок минут до этого любой желающий сможет записать видеообращение к команде. Ролики покажут в субботу перед матчем с «Анжи».
В сезон 2018/2019 «Урал» вступает с новым главным тренером — Александра Тарханова сменил Дмитрий Парфёнов. Также в составе появился бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов.
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