Покажут нового тренера и защитника: футбольный «Урал» встретится с болельщиками в кинотеатре

Всего за несколько дней до первого матча сезона футболисты и руководители «Урала» встретятся со своими болельщиками. По традиции презентация команды пройдёт в кинотеатре «Пассаж Синема».

— На этот раз у нас будут ещё и специальные гости, — рассказал E1.RU пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских . — Специальным гостем вечера станет команда КВН «Имени Первого», представляющая Уральский Федеральный университет. Затем свой номер, посвященный нашему футбольному клубу, презентует известный стендап-комик, экс-резидент юмористических проектов на ТНТ Евгений «Лангепас» Кожевин.

Также среди пришедших разыграют подарки от «Урала».

Встреча пройдет 24 июля в 19:00, но за сорок минут до этого любой желающий сможет записать видеообращение к команде. Ролики покажут в субботу перед матчем с «Анжи».