В Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» с участием легкоатлетов из 60 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 22 июля. / ТАСС /. Спортсмены из более чем 60 стран в 29-й раз примут участие в легкоатлетическом марафоне «Белые ночи», который пройдет в воскресенье в центре Санкт-Петербурга. Он организован при поддержке комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга и включает дистанции на 10 и 42 км, которые пройдут рядом с известными достопримечательностями города.

"Чтобы пробежать на петербургской дистанции, в наш город приезжают спортсмены из более чем 60 стран мира. Заявились более 11 тыс. участников на обе дистанции, из них более 50 корпоративных команд", — сообщили ТАСС в городском комитете.

Марафон «Белые ночи» входит в число крупнейших беговых соревнований на территории РФ . Трасса в Петербурге считается одной из самых красивых в мире, поэтому множество людей из России и других стран ежегодно участвуют в этом забеге. Легкоатлеты пробегут по живописным местам города — около Летнего сада, по набережным Фонтанки и Невы, по улицам и проспектам Санкт-Петербурга. Участники забега смогут также наблюдать более полутора десятков кораблей, которые будут стоять в акватории Невы в рамках подготовки к главному военно-морскому параду страны в честь Дня ВМФ.

Марафон проводится в утреннее время, поэтому организаторы надеются, что вводимые в связи с ним ограничения движения не затронут большого количества автомобилистов. «Основной отвод транзитного транспорта планируется осуществить по периметру трассы марафона на Литейный проспект, на набережную реки Фонтанки, на Приморский проспект и Выборгскую набережную, а также предварительный отвод транзитного потока — на набережную Обводного канала», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье также планируется закрыть въезды на Литейный мост с Пироговской и Арсенальной набережных, а также съезды с Тульской улицы и Большеохтинского моста на Синопскую набережную.