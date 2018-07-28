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С 30 июля в Петербурге вводятся новые ограничения движения
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С 30 июля в Петербурге вводятся новые ограничения движения 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 30 июля вступают в силу новые распоряжения об ограничении движения транспорта в Петербурге, рассказали в ГАТИ.
Известно, что с 30 июля по 17 августа проезд будет затруднен по улице Труда от Большой Морской улицы до улицы Якубовича, где будут ремонтировать дорожное покрытие.
С 30 июля по 28 августа по ночам, с 22:00 до 7:00 для движения закроют перекресток Малого проспекта Всасильевского острова с 12-13 линиями, там будут реконструировать светофор.
До 18 августа движение ограничат по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы из-за ремонта тротуара.
Кроме того, с 31 июля по 18 сентября будет ограничен проезд у дома 13/4 по Большому проспекту Петроградской стороны, где установят строительные леса.
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