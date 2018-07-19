Мужчиниа случайно снялся в клипе рэпера. В кадр попал его смертельный прыжок с водопада

Карлос Понтон прыгнул с водопада Laguna Salto de Oro в Эквадоре . 33‐летний турист знал, что это может быть смертельно опасно, но решил, что все обойдется. Не обошлось: прыжок оказался смертельным. Происшествие попало в объектив съемочной группы, которая в этот момент работала с местным рэпером, снимая для него видеоклип.

На помощь туристу бросились очевидцы, в том числе и члены съемочной группы. Несмотря на их старания, прыгуна привести в чувство так и не удалось.

Мужчина не выжил. Точную причину смерти позже назовут эксперты, однако судя по оставшимся кадрам происшествия, прыгун при падении с внушительной высоты ударился о поверхность воды животом. Если так, наиболее вероятной причиной гибели могли стать повреждения внутренних органов от удара.