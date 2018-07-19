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Мужчиниа случайно снялся в клипе рэпера. В кадр попал его смертельный прыжок с водопада
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Мужчиниа случайно снялся в клипе рэпера. В кадр попал его смертельный прыжок с водопада 

360tv.ru 1 час назад
Карлос Понтон прыгнул с водопада Laguna Salto de Oro в Эквадоре. 33‐летний турист знал, что это может быть смертельно опасно, но решил, что все обойдется. Не обошлось: прыжок оказался смертельным. Происшествие попало в объектив съемочной группы, которая в этот момент работала с местным рэпером, снимая для него видеоклип.
На помощь туристу бросились очевидцы, в том числе и члены съемочной группы. Несмотря на их старания, прыгуна привести в чувство так и не удалось.
Мужчина не выжил. Точную причину смерти позже назовут эксперты, однако судя по оставшимся кадрам происшествия, прыгун при падении с внушительной высоты ударился о поверхность воды животом. Если так, наиболее вероятной причиной гибели могли стать повреждения внутренних органов от удара.
Сын 53‐летнего руководителя британского нефтяного предприятия Aon Пола Финнета трагически погиб на семейных каникулах в Греции. Подросток упал за борт арендованного катера и попал под винт. Парня изрубило на куски.
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