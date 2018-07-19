Капремонт идёт полным ходом

Фото тв-миг Во Владимире департамент ЖКХ и Фонд капремонта многоквартирных домов устроили для журналистов мини-рейд и показали, как идут работы на отдельных домах города.

Первой точкой показа стал дом №43 по улице Верхняя Дуброва. Здесь в рамках программы происходит замена старых лифтов на новые. Уже через несколько дней жильцы этого дома смогут добраться до своих этажей на сверхзвуковых и бесшумных машинах производства Карачаровского завода.

Уровень оплаты на этом доме составляет 93,26%, а стоимость работ по замене лифтов составила 3,69 миллионов рублей.

Второй точка рейда стал красивый желтый дом №9 на проезде Чайковского 1959 года постройки.

Его жильцам повезло дважды — ремонт фасада выполнен благодаря бонусной программе, а капремонт крыши — по плану.

Стальные полосы приобретают дополнительную защиту для кровли, а также выглядя намного красивей, чем обычный оцинкованный лист или шифер.

Покрытие не деформируется, легко устанавливается и обладает хорошими герметическими свойствами.

Конечной точкой стал дом №23 по проспекту Строителей. Здесь по краткосрочной программе выполнен капитальный ремонт крыши с использованием направляемой кровли из полимерных материалов. Обошлось данное удовольствие недешево — в 2,9 миллионов рублей. Рулонный кровельный материал основан на негниющем полотне.

Подрядчики дают гарантию на свои работы пять лет, однако отмечают, что уже на протяжении 18-ти лет их работы на рынке, жалоб пока не поступало. Здесь же заменены также парапеты и установлены защитные ограждения.

Подрядчик также отремонтировал крышу у присоединенных к дому строениям — Областная юношеская и детская библиотека, а также один из сетевых магазинов продуктов питания. Это было одним из условий контракта.

Как рассказал директор департамента ЖКХ Глеб Серегин, всего в долгосрочную программу во Владимире с 2014 по 2043 годы включено 2360 домов. Каждый год ремонтируется около 500 домов по ремонтам крыш, замене лифтового оборудования, ремонту фасадов здания, инженерных систем и на разработку проектно-сметных документаций.

«В этом году в краткосрочный план во Владимире включено 106 многоквартирных домов, в том числе 4 дома попали по бонусной программе на сумму свыше 326 миллионов рублей. В настоящее время по 11-ти работы уже ведутся. На будущий год мы уже включили 85 домов на сумму более 246 миллионов. Отмечу, что во Владимире уровень взносов на капремонт составляет 91,9%», — отметил Серегин.