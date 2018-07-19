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Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Главные кинопремьеры недели 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
«Офисный беспредел», режиссер Лин Одинг
Новый фильм режиссера сериалов «Чикаго в огне» и «Полиция Чикаго» Лина Одинга остроумно высмеивает офисные будни с начальником, одержимым идеей о работающих без устали подчиненных. В попытке превратить сотрудников в патологических трудоголиков директор оружейной корпорации дает им особый энергетический напиток — секретную разработку военных. Но эффект превосходит ожидания — люди превращаются в крайне агрессивных и активных зомби. Не попал под раздачу чудо-напитка только вечно опаздывающий главный герой, который вынужден противостоять толпе озверевших коллег, расправляющихся друг с другом за малейшую оплошность.
Голливуд в последние годы не на шутку увлекся темой поглощающего весь мир офиса — количество комедий и сериалов, посвященных жизни клерков, уже давно исчисляется десятками. Одинг же берет новую высоту и создает черную комедию с толковым сценарием, причем главные роли отдает не голливудским корифеям, а малоизвестным молодым актерам. Получается одновременно свежо и актуально, особенно для тех, кому офис — давно дом родной.
«Клуб миллиардеров», режиссер Джеймс Кокс
Группа амбициозных молодых людей из обеспеченных семей, устав от родительского гнета, решают разбогатеть самостоятельно. На помощь им приходит гений с Уолл-Стрит, который обещает привести их к золотым горам с помощью хитроумного плана, который, разумеется, оказывается аферой. Осознав это, мальчики решают придумать выход из положения, который позволит вернуть им потраченные деньги и спасти собственные жизни, над которыми теперь тоже нависла угроза.
«Клуб миллиардеров» — ремейк одноименного сериала, выходившего в 80-х. События кинокартин во многом схожи, и даже актер, игравший одного из героев в сериале, теперь играет его отца. В главных ролях — полюбившийся с «Малыша на драйве» дуэт Энсела Элгорта и Кевина Спейси, вернувшегося в большое кино после скандала о домогательствах. Бойкот в Голливуде, впрочем, никто не отменял, однако создатели «Клуба миллиардеров» решили, что из-за Спейси не должны страдать другие участники проекта, и решили выпустить фильм в ограниченный прокат. Так что, если участие Кевина Спейси не противоречит вашим убеждениям, смело идите в кино — новый триллер Джеймса Кокса получился весьма захватывающим.
«Килиманджара», режиссер Екатерина Телегина
Новая российская комедия — вовсе не очередная, набившая оскомину скептически настроенным кинолюбам. Режиссер картины Екатерина Телегина создавала третьи «Елки» и «Привычку расставаться» и заслужила славу режиссера вдумчивой комедии — легкой, рассчитанной все на того же массового зрителя, но не пошлой и с хорошим кастингом. И в «Килиманджаре» она абсолютно себе верна.
Итак, в центре сюжета — героиня Маруся, к которой жених не приехал на свадьбу. Но наша девушка — не робкого десятка и решает самостоятельно отправиться на поиски жениха на его родину — в Азербайджан, прихватив для верности компанию друзей.
Оригинальную идею дополняет отличный актерский состав: Ирина Старшенбаум, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Павел Прилучный Зрителей ждут веселые приключения русских в Баку, потрясающей красоты пейзажи и чудесные сценки из жизни местных. Добавьте к этому многообещающие титры «от создателей „Мажора“» и получите отличный летний коктейль, особенно если все еще раздумываете, куда ехать в отпуск.
«Паранормальное», режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед
Режиссеры и актеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед подарили миру не так много фильмов — триллер «Ломка» и мелодраму «Весна», но уже заслужили славу «любопытных режиссеров». «Паранормальное» — разумеется, триллер, и Бенсон и Мурхед снова не просто режиссируют картину, но и сами играют в ней, причем главные роли. Они — братья Джастин и Аарон, в детстве бежавшие из секты конца света, спасаясь от группового самоубийства. Однако вскоре они получают видеопослание от членов культа и решают все же вернуться обратно. Но приехав в «отчий дом», братья обнаруживают, что там творится нечто странное: все члены культа выглядят слишком молодо для своего возраста, и послание им никто не отправлял. Да и вообще, в месте творится нечто странное, что можно объяснить лишь существованием иных сил, в которых верят служители культа.
Критики уже успели назвать «Паранормальное» хоррором года, что, возможно, несколько оптимистично, но фильм определенно заслуживает внимания. Бенсону и Мурхеду удается продемонстрировать впечатляющее мастерство создания саспенса (оторваться от экрана практически невозможно) и не терять связи с реальностью (в происходящее на экране вполне можно поверить). Картина атмосферна, но нетороплива и, пожалуй, перенасыщена диалогами, чтобы быть массовым кино. Однако и артхаусом ее не назовешь — у режиссеров снова получилось высказывание посередине, и снова весьма актуальное — о том, как мало все мы знаем об устройстве мира.
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