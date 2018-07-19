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Глава управы района Савелки обсудил с жителями вопросы благоустройства
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Глава управы района Савелки обсудил с жителями вопросы благоустройства 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
18 июля глава управы района Савелки Андрей Евгеньевич Макшанцев провел встречу с населением. Обсуждались работы по благоустройству района, ремонтные и озеленительные работы.
Как доложила зам. директора ГБУ «Жилищник района Савелки» по благоустройству Марина Викторовна Мандрон, в этом году на территории 3, 5, 6, 7-го микрорайонов и МЖК планируется благоустроить 10 дворовых территорий. Семь из них уже приняты комиссией. Так, благоустроена территория у корп. 501-508. Появились новые МАФы на детских площадках у корп. 504, 301а-361, 337. Установлены ИДН, полусферы, маломобильные понижения возле корп. 612-613, 607-608-624, 601-602-627.
Осталось положить асфальт на детской площадке у корп. 331а, расширить проезд, установить новую контейнерную площадку, малые архитектурные формы и положить резиновое покрытие «Мастерфайбер» на детской площадке у корп. 511, установить новые трибуны, урны и покрытие «Мастерфайбер» на спортплощадке у корп. 340. Работы должны быть завершены до 15 августа.
Уложен асфальт возле корп. 527 (МЖК), а также корп. 320-366, 302а, 351-352, 306-307-308, завершается укладка асфальта возле корп. 617-618. Останется положить асфальтобетонное покрытие у корп. 604-605-606 и корп. 345-346-347.
Ведется укладка асфальта, прокладка дорожек и установка малых архитектурных форм на территориях четырех детских садов: у корп. 355а, 336а, 517 и 618а.
Завершается благоустройство народного парка на Сосновой аллее между регбийным полем и Ледовым дворцом. В парке будет уложена брусчатка, заменены фонари, посажены пионы, установлены дополнительные урны, парковые диваны с навесом в виде качелей.
Также приводятся в порядок 27 подъездов многоквартирных домов.
Глава управы района Савелки А. Е. Макшанцев подчеркнул, что благоустроительные работы выполняются именно по обращениям жителей, и для управы очень важно, что люди хотят.
Потом Андрей Евгеньевич и Марина Викторовна ответили на многочисленные вопросы зеленоградцев.
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