Шок-видео: рабочие на лету поймали выпавшего из окна малыша 

Двое рабочих, отдыхавших на скамейке около жилого дома стали героями-спасителями ребенка. Малыш, которому на вид около двух-трех лет, забрался на подоконник, а после — упал с высоты четвертого этажа. Мужчины вовремя увидели его, подбежали успели поймать выпавшего на лету.
Этот уникальный и пугающий случай произошел в поселке Дзержинского в Ленинградской области. Видео с балкона снято очевидцем и опубликовано сообществом ВКонтакте «Подслушано в городе Луга».
— Ребенок выпал из окна на четвертом этаже в пос. Дзержинского. Двое мужчин поймали его руками. Уважение мужчинам! — подписали видео авторы.
Участники группы, шокированные увиденным, выражают рабочим благодарность за спасение детской жизни.
— Молодцы мужчины которые сидели у парадной, вовремя среагировали. Надеюсь с ребенком все хорошо?! Родители вы вообще куда смотрели?, — сетует Александра Митчик.
— Мужчины оказались в нужном месте и в нужный момент! Иначе… Господи, даже подумать страшно. Здоровья малышу и этим Героям! Вы молодцы! -пишет Анюта Янукевич.
— Господи, какой ужас… Малышу здоровья и ещё раз здоровья! Ребята, вы большие молодцы, наградить вас обязательно! Видео жутко смотреть, не представляю каково вам было на это смотреть и так быстро среагировать! Низкий Вам поклон! Берегите своих детей, — говорит Галина Орлова.
Ранее Пятый канал публиковал видео спасения другой малышки в Петербурге. Девочка в течение 20 минут ждала помощь, держась за карниз балкона на девятом этаже. Ее спас простой монтажник, ремонтировавший фасад соседнего дома.