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Лучшие волонтеры-медики станут участниками «Территории смыслов на Клязьме»
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Лучшие волонтеры-медики станут участниками «Территории смыслов на Клязьме» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 21 по 27 июля 2018 года 500 лучших добровольцев России, добившихся успехов в общественной деятельности в сфере здравоохранения, станут участниками смены «Поколение доброй воли» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», сообщает пресс-служба волонтерской организации.
В 2018 году движение выступит соорганизатором смены «Поколение доброй воли» и проведет на Клязьме третий всероссийский форум (22-24 июля) и съезд ВОД «Волонтеры-медики» (24 июля).
Дирекция движения приготовила для участников насыщенную программу по всем направлениям медицинского волонтерства — по помощи медперсоналу, сопровождению спортивных и массовых мероприятий, санитарно-профилактическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, популяризации кадрового донорства, профориентации школьников в медицину.
Встречи с волонтерами-медиками проведут представители Министерства здравоохранения РФ, Государственной Думы РФ, руководители Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья и крупнейших медицинских центров, известные врачи и эксперты в области здравоохранения.
Так, например, состоятся «Диалоги на равных» с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем, лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Анной Кудрявцевой, директором НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА РФ Виктором Барановым.
В 2016 году на форуме «Территория смыслов на Клязьме» прошел учредительный съезд ВОД «Волонтеры-медики», на котором общественное объединение получило официальный статус всероссийской организации. С тех пор команда медицинских добровольцев увеличилась почти втрое: сегодня ВОД «Волонтеры-медики» объединяет свыше 14 тыс. человек из 76 регионов страны и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.
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