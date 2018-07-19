Лучшие волонтеры-медики станут участниками «Территории смыслов на Клязьме»

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . С 21 по 27 июля 2018 года 500 лучших добровольцев России , добившихся успехов в общественной деятельности в сфере здравоохранения, станут участниками смены «Поколение доброй воли» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», сообщает пресс-служба волонтерской организации.

В 2018 году движение выступит соорганизатором смены «Поколение доброй воли» и проведет на Клязьме третий всероссийский форум (22-24 июля) и съезд ВОД «Волонтеры-медики» (24 июля).

Дирекция движения приготовила для участников насыщенную программу по всем направлениям медицинского волонтерства — по помощи медперсоналу, сопровождению спортивных и массовых мероприятий, санитарно-профилактическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, популяризации кадрового донорства, профориентации школьников в медицину.

Так, например, состоятся «Диалоги на равных» с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Морозовым , заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем, лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Анной Кудрявцевой , директором НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА РФ Виктором Барановым

В 2016 году на форуме «Территория смыслов на Клязьме» прошел учредительный съезд ВОД «Волонтеры-медики», на котором общественное объединение получило официальный статус всероссийской организации. С тех пор команда медицинских добровольцев увеличилась почти втрое: сегодня ВОД «Волонтеры-медики» объединяет свыше 14 тыс. человек из 76 регионов страны и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.