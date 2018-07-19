На Ключевской обогатительной фабрике определили лучших по профессии

В третий раз на Ключевской обогатительной фабрике (КОФ) прошел конкурс «Лучший по профессии», приуроченный к празднованию Дня металлурга. В этом году испытания проводились для сортировщиков, машинистов крана, водителей автомобиля и контролеров в производстве черных металлов.

По традиции к состязаниям были допущены наиболее профессионально подготовленные работники, не имеющие нарушений техники безопасности и производственной дисциплины. Жюри оценивало навыки каждого участника по десятибалльной системе. Учитывалось качество и время выполнения задания, соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по связям с общественностью АО «УК „РосСпецСплав — Группа МидЮрал“.

На первом этапе проводилось тестирование теоретических знаний участников, а на втором нужно было выполнить практические задания.

В итоге лучшим в профессии сортировщика признана Лейсан Нурмухаметова, призерами в этой номинации стали Наталья Шрайнер и Евгения Волкова

На фото Лейсан Нурмухаметова

Титул „Лучший машинист крана (крановщик) 2018 года“ получила Ирина Пильщикова, а Людмила Фокина и Ольга Сидоренко были признаны призерами.

Светлана Дербенева стала победителем конкурса профессионального мастерства в номинации „Лучший контролер в производстве черных металлов 2018 года“. Второе и третье места заняли Ольга Хмара и Ольга Захожая.

На фото Светлана Дербенева

Лучшим водителем автомобиля на КОФ признан опытнейший Алексей Пермяков. Призерами в этой номинации стали Александр Шушарин и Мемед Тынчеров.

Кроме того, на Ключевской обогатительной фабрике было учреждено звание „Человек труда“. Оно будет ежегодно присваиваться самому уважаемому и трудолюбивому сотруднику по итогам тайного голосования трудового коллектива. В этом году большинством голосов работники признали „Человеком труда“ мастера горно-перерабатывающего участка Вячеслава Сидорова.