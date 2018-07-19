Постпред РФ в Вене: решение Японии отказаться от иранской нефти вызывает сожаление

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Россия сожалеет о решении Японии отказаться от закупок иранской нефти. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на полях совещания российских послов и постоянных представителей в МИД РФ.

"Что касается принятого Японией решения, то оно вызывает сожаление, — сказал он. — Это вынужденное решение, потому что США откровенно запугивают международный бизнес, грозя серьезными экономическими последствиями".

"Если действительно в отношении Ирана будет введено полное нефтяное эмбарго, это будет крайне негативный и опасный сценарий. Хочу подчеркнуть, что никаких политических оснований для того, чтобы прекращать связи с Ираном в области нефти и нефтепродуктов, нет", — добавил Ульянов.

Ранее японские СМИ сообщили, что Токио полностью откажется от закупок иранской нефти к ноябрю из-за санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении компаний, ведущих экономическую деятельность с Ираном.