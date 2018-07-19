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Постпред РФ в Вене: решение Японии отказаться от иранской нефти вызывает сожаление
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Постпред РФ в Вене: решение Японии отказаться от иранской нефти вызывает сожаление 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия сожалеет о решении Японии отказаться от закупок иранской нефти. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на полях совещания российских послов и постоянных представителей в МИД РФ.
"Что касается принятого Японией решения, то оно вызывает сожаление, — сказал он. — Это вынужденное решение, потому что США откровенно запугивают международный бизнес, грозя серьезными экономическими последствиями".
"Если действительно в отношении Ирана будет введено полное нефтяное эмбарго, это будет крайне негативный и опасный сценарий. Хочу подчеркнуть, что никаких политических оснований для того, чтобы прекращать связи с Ираном в области нефти и нефтепродуктов, нет", — добавил Ульянов.
Ранее японские СМИ сообщили, что Токио полностью откажется от закупок иранской нефти к ноябрю из-за санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении компаний, ведущих экономическую деятельность с Ираном.
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