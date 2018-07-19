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Россия учтет в своей политике планы Польши разместить дивизию США
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Россия учтет в своей политике планы Польши разместить дивизию США 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Планы Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США чреваты ущербом международной безопасности и будут учтены при выстраивании российской политики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в начале июля заявил, что речь о принятии решения по размещению американских военных в Польше на постоянной основе сейчас не идет.
"Не стану комментировать сообщения о том, какие выдвигаются или обсуждаются предложения относительно размещения дополнительных иностранных сил на территории Польши. Наше отношение к такого рода инициативам, которые неизменно мотивируются защитой от якобы существующей «российской угрозы», хорошо известно, оно не меняется", — заявил посол.
По его словам, «для подобных страхов и военной эскалации (в Польше) нет никаких разумных оснований». «Наращивание натовских вооруженных контингентов и продвижение военной инфраструктуры к границам России противоречат обязательствам, которые ранее принимали на себя страны Запада, чреваты серьезным ущербом для международной безопасности и, несомненно, будут учитываться российской стороной при выстраивании своей политики на перспективу», — добавил он.
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