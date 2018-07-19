Организацией выборов нового главы костромской администрации займутся 10 человек

Стало известно, кто будет заниматься организацией конкурса по выбору главы костромской администрации. Напомним, этот пост освободил Виктор Емец — народные избранники приняли его отставку 6 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Болоховец, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В составе комиссии десять человек, поровну от города и области:

2) Красильщик Марк Эдуардович — директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области (по согласованию);

3) Замураев Игорь Николаевич — директор департамента финансов Костромской области (по согласованию);

4) Калашник Сергей Викторович — депутат Костромской областной Думы (по согласованию);

5) Фишер Александр Адольфович — заместитель губернатора Костромской области;

7) Дулина Галина Владимировна — заместитель Главы города Костромы, председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по социальным вопросам;

8) Егоров Александр Николаевич — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам;

9) Сергейчик Сергей Владимирович — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства;

10) Бекенева Любовь Александровна — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению.

Первое заседание комиссии состоится 23 июля. Выбирать нового руководителя будут депутаты гордумы.