Организацией выборов нового главы костромской администрации займутся 10 человек 

Стало известно, кто будет заниматься организацией конкурса по выбору главы костромской администрации. Напомним, этот пост освободил Виктор Емец — народные избранники приняли его отставку 6 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Болоховец, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В Думе города Костромы подписали решение о создании конкурсной комиссии.
В составе комиссии десять человек, поровну от города и области:
1) Богданов Иван Анатольевич — заместитель председателя Костромской областной Думы (по согласованию);
2) Красильщик Марк Эдуардович — директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области (по согласованию);
3) Замураев Игорь Николаевич — директор департамента финансов Костромской области (по согласованию);
4) Калашник Сергей Викторович — депутат Костромской областной Думы (по согласованию);
5) Фишер Александр Адольфович — заместитель губернатора Костромской области;
6) Журин Юрий Валерьевич — Глава города Костромы;
7) Дулина Галина Владимировна — заместитель Главы города Костромы, председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по социальным вопросам;
8) Егоров Александр Николаевич — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам;
9) Сергейчик Сергей Владимирович — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства;
10) Бекенева Любовь Александровна — председатель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению.
Первое заседание комиссии состоится 23 июля. Выбирать нового руководителя будут депутаты гордумы.