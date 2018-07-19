Николай Ларин: В Футбольной национальной лиге «мальчиками для битья» мы не будем 

Директор Академии «Чертаново» рассказал корреспонденту «ВМ» о новом этапе в истории клуба, о его дебюте в ФНЛ и о задачах на будущее.
— Для многих футбольных болельщиков стало большой неожиданностью, что ваш клуб заявился в ФНЛ. Насколько важным является этот этап для вашего коллектива?
— Сразу хочу несколько исправить, а точнее внести ясность, что у нас не клуб, а академия. Мы — единственная команда, кто играет в ФНЛ, не имея при этом профессионального статуса. Наша задача не как у многих клубов — провести активную селекцию, купить новых игроков и завоевать право на следующий год выйти в РФПЛ, например, а играть своими воспитанниками, чтобы ребята развивались и потом уже получали предложения от клубов элитного дивизиона, играли за различные российские сборные. Этап очень важный, ответственный.
— ФНЛ — совершенно иной уровень и, прежде всего, связанный с затратами на перелеты, проживание, тренировочный процесс, проведение игр. Сильно изменился бюджет на нынешний сезон?
— Он остался примерно на таком же уровне, что и был у нас, когда мы выступали в Профессиональной футбольной лиге. Да, есть у нас те компании, кто дополнительно помогает, что касается бюджетных денег — то это осталось на прежнем уровне. Хочу также сказать, что у нас и в ПФЛ осталась команда — «Чертаново-2». Мы создали целую футбольную пирамиду, где игрок растет, тренируясь в школе, потом переходит в ПФЛ, ФНЛ. Уверен, что уже совсем скоро все узнают еще ряд перспективных наших воспитанников и они попадут «на карандаш» представителям клубов РФПЛ.
— А каким примерно должен быть бюджет команды в ФНЛ?
— Думаю, что порядка 150 миллионов рублей. Но у нас эта цифра гораздо меньше.
— Приглашенных игроков для участия в ФНЛ у вас нет совсем?
— Нет, идеология нашей структуры — чтобы во всех командах играли свои воспитанники. Да, мы прекрасно понимаем, что у нас в ФНЛ самая молодая команда, и тем не менее могу вас заверить в том, что «мальчиками для битья» мы не будем. Свидетельством чего стал наш дебютный матч против волгоградского «Ротора», к слову, команды с большими традициями и задачами на нынешний сезон. Мы сыграли вничью, что равносильно победе.
— В связи с определенными требованиями ФНЛ пока у вас нет возможности проводить домашние матчи на своем стадионе. Не будет ли проблемой для болельщиков ездить из Чертанова в Домодедово? И почему именно этот стадион вы заявили в качестве основного домашнего?
— Для меня стало большой неожиданностью то, сколько зрителей присутствовало на нашей игре с «Ротором» (более двух тысяч зрителей — А. Ш.). Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, которые приехали поддержать команду. Ребята ощущали их поддержку и старались в нашем дебютном матче их порадовать. Думаю, что у нас это получилось. А что касается нашего выбора, то решение проводить домашние игры в Домодедове было принято по нескольким причинам: во-первых, это связано с территориальным расположением стадиона — рядом аэропорт, что удобно как для гостевых команд, так и для судей, инспекторов, да и от Чертанова ехать не так далеко. Во-вторых, там отличный стадион, который раскрашен в наши бело-голубые цвета. Стадион удобный для болельщиков, там фантастическое качество натурального газона. Ну и еще одним немаловажным фактором оказалась стоимость аренды.
— Как отнеслись местные болельщики к появлению московской команды в городе?
— Помимо тех, кто приехал из Чертанова, было много местных фанатов. В Домодедове очень любят футбол, а ФНЛ — это новый для них уровень. Это означает, что в их город будут приезжать команды, выступающие во втором футбольном эшелоне. Да и наша команда, как мне показалось, быстро у них завоевала симпатии. Так что поддержка на домашних играх у нас будет хорошая.
— Общались ли вы с руководителями города, присутствовали ли они на матче?
— Им тоже очень важно и интересно, что в их городе будут проводиться матчи второго по значимости дивизиона страны. Это престиж города. У нас хорошее взаимодействие, полное взаимопонимание.
— Когда планируете перебраться на свой домашний стадион в Чертанове?
— В ближайшее время начнется строительство дополнительной трибуны, которая необходима для проведения домашних игр в ФНЛ. Пока в качестве домашних у нас заявлено два стадиона — в Домодедове и поле академии «Спартака». Хотелось бы, конечно, играть на своем родном стадионе. Думаю, что во второй половине сезона сможем там уже принимать команды. Все будет зависеть от того, насколько быстро нынешний стадион можно будет переформатировать под тот, что соответствует уровню команды ФНЛ.