Николай Ларин: В Футбольной национальной лиге «мальчиками для битья» мы не будем

Директор Академии «Чертаново» рассказал корреспонденту «ВМ» о новом этапе в истории клуба, о его дебюте в ФНЛ и о задачах на будущее.

— Для многих футбольных болельщиков стало большой неожиданностью, что ваш клуб заявился в ФНЛ. Насколько важным является этот этап для вашего коллектива?

— Сразу хочу несколько исправить, а точнее внести ясность, что у нас не клуб, а академия. Мы — единственная команда, кто играет в ФНЛ, не имея при этом профессионального статуса. Наша задача не как у многих клубов — провести активную селекцию, купить новых игроков и завоевать право на следующий год выйти в РФПЛ, например, а играть своими воспитанниками, чтобы ребята развивались и потом уже получали предложения от клубов элитного дивизиона, играли за различные российские сборные. Этап очень важный, ответственный.

— ФНЛ — совершенно иной уровень и, прежде всего, связанный с затратами на перелеты, проживание, тренировочный процесс, проведение игр. Сильно изменился бюджет на нынешний сезон?

— Он остался примерно на таком же уровне, что и был у нас, когда мы выступали в Профессиональной футбольной лиге. Да, есть у нас те компании, кто дополнительно помогает, что касается бюджетных денег — то это осталось на прежнем уровне. Хочу также сказать, что у нас и в ПФЛ осталась команда — «Чертаново-2». Мы создали целую футбольную пирамиду, где игрок растет, тренируясь в школе, потом переходит в ПФЛ, ФНЛ. Уверен, что уже совсем скоро все узнают еще ряд перспективных наших воспитанников и они попадут «на карандаш» представителям клубов РФПЛ.

— А каким примерно должен быть бюджет команды в ФНЛ?

— Думаю, что порядка 150 миллионов рублей. Но у нас эта цифра гораздо меньше.

— Приглашенных игроков для участия в ФНЛ у вас нет совсем?

— Нет, идеология нашей структуры — чтобы во всех командах играли свои воспитанники. Да, мы прекрасно понимаем, что у нас в ФНЛ самая молодая команда, и тем не менее могу вас заверить в том, что «мальчиками для битья» мы не будем. Свидетельством чего стал наш дебютный матч против волгоградского «Ротора», к слову, команды с большими традициями и задачами на нынешний сезон. Мы сыграли вничью, что равносильно победе.

— В связи с определенными требованиями ФНЛ пока у вас нет возможности проводить домашние матчи на своем стадионе. Не будет ли проблемой для болельщиков ездить из Чертанова в Домодедово ? И почему именно этот стадион вы заявили в качестве основного домашнего?

— Для меня стало большой неожиданностью то, сколько зрителей присутствовало на нашей игре с «Ротором» (более двух тысяч зрителей — А. Ш.). Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, которые приехали поддержать команду. Ребята ощущали их поддержку и старались в нашем дебютном матче их порадовать. Думаю, что у нас это получилось. А что касается нашего выбора, то решение проводить домашние игры в Домодедове было принято по нескольким причинам: во-первых, это связано с территориальным расположением стадиона — рядом аэропорт, что удобно как для гостевых команд, так и для судей, инспекторов, да и от Чертанова ехать не так далеко. Во-вторых, там отличный стадион, который раскрашен в наши бело-голубые цвета. Стадион удобный для болельщиков, там фантастическое качество натурального газона. Ну и еще одним немаловажным фактором оказалась стоимость аренды.

— Как отнеслись местные болельщики к появлению московской команды в городе?

— Помимо тех, кто приехал из Чертанова, было много местных фанатов. В Домодедове очень любят футбол, а ФНЛ — это новый для них уровень. Это означает, что в их город будут приезжать команды, выступающие во втором футбольном эшелоне. Да и наша команда, как мне показалось, быстро у них завоевала симпатии. Так что поддержка на домашних играх у нас будет хорошая.

— Общались ли вы с руководителями города, присутствовали ли они на матче?

— Им тоже очень важно и интересно, что в их городе будут проводиться матчи второго по значимости дивизиона страны. Это престиж города. У нас хорошее взаимодействие, полное взаимопонимание.

— Когда планируете перебраться на свой домашний стадион в Чертанове?