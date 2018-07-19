Ещё
Николай Ларин: В Футбольной национальной лиге «мальчиками для битья» мы не будем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Николай Ларин: В Футбольной национальной лиге «мальчиками для битья» мы не будем 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Директор Академии «Чертаново» рассказал корреспонденту «ВМ» о новом этапе в истории клуба, о его дебюте в ФНЛ и о задачах на будущее.
— Для многих футбольных болельщиков стало большой неожиданностью, что ваш клуб заявился в ФНЛ. Насколько важным является этот этап для вашего коллектива?
— Сразу хочу несколько исправить, а точнее внести ясность, что у нас не клуб, а академия. Мы — единственная команда, кто играет в ФНЛ, не имея при этом профессионального статуса. Наша задача не как у многих клубов — провести активную селекцию, купить новых игроков и завоевать право на следующий год выйти в РФПЛ, например, а играть своими воспитанниками, чтобы ребята развивались и потом уже получали предложения от клубов элитного дивизиона, играли за различные российские сборные. Этап очень важный, ответственный.
— ФНЛ — совершенно иной уровень и, прежде всего, связанный с затратами на перелеты, проживание, тренировочный процесс, проведение игр. Сильно изменился бюджет на нынешний сезон?
— Он остался примерно на таком же уровне, что и был у нас, когда мы выступали в Профессиональной футбольной лиге. Да, есть у нас те компании, кто дополнительно помогает, что касается бюджетных денег — то это осталось на прежнем уровне. Хочу также сказать, что у нас и в ПФЛ осталась команда — «Чертаново-2». Мы создали целую футбольную пирамиду, где игрок растет, тренируясь в школе, потом переходит в ПФЛ, ФНЛ. Уверен, что уже совсем скоро все узнают еще ряд перспективных наших воспитанников и они попадут «на карандаш» представителям клубов РФПЛ.
— А каким примерно должен быть бюджет команды в ФНЛ?
— Думаю, что порядка 150 миллионов рублей. Но у нас эта цифра гораздо меньше.
— Приглашенных игроков для участия в ФНЛ у вас нет совсем?
— Нет, идеология нашей структуры — чтобы во всех командах играли свои воспитанники. Да, мы прекрасно понимаем, что у нас в ФНЛ самая молодая команда, и тем не менее могу вас заверить в том, что «мальчиками для битья» мы не будем. Свидетельством чего стал наш дебютный матч против волгоградского «Ротора», к слову, команды с большими традициями и задачами на нынешний сезон. Мы сыграли вничью, что равносильно победе.
— В связи с определенными требованиями ФНЛ пока у вас нет возможности проводить домашние матчи на своем стадионе. Не будет ли проблемой для болельщиков ездить из Чертанова в Домодедово? И почему именно этот стадион вы заявили в качестве основного домашнего?
— Для меня стало большой неожиданностью то, сколько зрителей присутствовало на нашей игре с «Ротором» (более двух тысяч зрителей — А. Ш.). Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, которые приехали поддержать команду. Ребята ощущали их поддержку и старались в нашем дебютном матче их порадовать. Думаю, что у нас это получилось. А что касается нашего выбора, то решение проводить домашние игры в Домодедове было принято по нескольким причинам: во-первых, это связано с территориальным расположением стадиона — рядом аэропорт, что удобно как для гостевых команд, так и для судей, инспекторов, да и от Чертанова ехать не так далеко. Во-вторых, там отличный стадион, который раскрашен в наши бело-голубые цвета. Стадион удобный для болельщиков, там фантастическое качество натурального газона. Ну и еще одним немаловажным фактором оказалась стоимость аренды.
— Как отнеслись местные болельщики к появлению московской команды в городе?
— Помимо тех, кто приехал из Чертанова, было много местных фанатов. В Домодедове очень любят футбол, а ФНЛ — это новый для них уровень. Это означает, что в их город будут приезжать команды, выступающие во втором футбольном эшелоне. Да и наша команда, как мне показалось, быстро у них завоевала симпатии. Так что поддержка на домашних играх у нас будет хорошая.
— Общались ли вы с руководителями города, присутствовали ли они на матче?
— Им тоже очень важно и интересно, что в их городе будут проводиться матчи второго по значимости дивизиона страны. Это престиж города. У нас хорошее взаимодействие, полное взаимопонимание.
— Когда планируете перебраться на свой домашний стадион в Чертанове?
— В ближайшее время начнется строительство дополнительной трибуны, которая необходима для проведения домашних игр в ФНЛ. Пока в качестве домашних у нас заявлено два стадиона — в Домодедове и поле академии «Спартака». Хотелось бы, конечно, играть на своем родном стадионе. Думаю, что во второй половине сезона сможем там уже принимать команды. Все будет зависеть от того, насколько быстро нынешний стадион можно будет переформатировать под тот, что соответствует уровню команды ФНЛ.
Вечерняя Москва: последние новости
Александр Розенбаум борется с онкологией В Общественной палате РФ обобщат все замечания по пенсионной реформе Спасательные службы продолжают устранять последствия сильных дождей в Белгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми69
Российская база в Сирии уничтожила НЛО185
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»94
В Хабаровске умер российский миллиардер38
Россиянка пустила труп мужа на кабачки10
Новости партнеров
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение