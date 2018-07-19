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Потомок колонистов из ЮАР намерен получить российский паспорт
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Потомок колонистов из ЮАР намерен получить российский паспорт 

RT на русском 47 минут назад
Южноафриканец Йоханнес Дю Туа, который много лет прожил во Франции, намерен получить гражданство РФ. Он рассказал, что его предки переехали в ЮАР из французского Лилля в 1686 году и стали одними из первых жителей в колонии буров — фермеров европейского происхождения. Более трёхсот лет Дю Туа прожили в Южной Африке, однако Йоханнес решил связать свою жизнь с Россией. Он мечтает поселиться в Сибири — в Красноярском крае он встретил свою жену Дарью. В интервью RT южноафриканец рассказал, почему называет себя Ваней, хочет взять фамилию супруги и получить российский паспорт.
— Расскажите, как ваши предки оказались ЮАР?
— Мы буры-африканеры, предки которых приехали из Голландии, Франции, Германии. Наша община — это сотни тысяч белых южноафриканцев, которые говорят на нашем родном языке — африкаанс. Буры появились здесь в 1652 году, когда первый корабль переселенцев прибыл в ЮАР, в Кейптаун. Город стал пристанищем для голландских моряков, где они могли пополнить запасы продовольствия по пути в Индию и Китай.
Французские протестанты, которые бежали сюда из-за войны в Европе 330 лет назад, брали в жёны голландских женщин, поэтому быстро утратили французский язык и культуру. Они начали говорить на голландском, который со временем трансформировался в самостоятельный язык — африкаанс.
В течение последних 370 лет в Южной Африке часто менялась государственная власть. Почти каждые 40 лет — новое государство и новая идеология.
— Как складывалась ваша жизнь? Вы бывали за пределами Африки?
— Да, я жил много лет во Франции, работал в разных местах: сфере коммуникаций, продажах, туристическом бизнесе. У меня хороший английский, я понимаю по-голландски. Много путешествовал и даже получил диплом по богословию.
— Почему именно религия?
— Мое религиозное образование — часть нашей культуры, так как мы, буры, — верующие протестанты. Как я уже говорил, наши предки уехали из-за гонений в католической Франции, но мы всегда хранили верность Священному Писанию. И поэтому я предпочёл получить диплом по богословию. Сейчас учусь в магистратуре.
— Как вы познакомились с вашей русской женой?
— Я приехал в Россию по делам в 2015 году и попал в Красноярский край. Несмотря на то, что я из Южной Африки, этот холодный, даже экстремальный климат пришёлся мне по душе. Я полюбил тайгу, научился кататься на лыжах и вообще влюбился в Сибирь.
Там же я познакомился с будущей женой Дашей. Мы поженились в 2016-м, а через год, 1 июля 2017 года, у нас родилась дочь, Виктория Ивановна Вахрушева.
— Почему Ивановна?
— Мое имя звучит как Йоханнес, и русские друзья называют меня Ваня или Иван. Именно поэтому ещё два года назад я подал в ЮАР заявление, чтобы поменять имя, фамилию и отчество на Иван Леонович Вахрушев. Но местные чиновники моё заявление проигнорировали.
— В ЮАР не принято менять имена?
— Формально у нас есть такое право. Но когда пару месяцев назад я разговаривал с местным руководителем управления внутренних дел, он повёл себя агрессивно. Сказал мне: «Почему вы сюда приезжаете и не уважаете нашу культуру, как будто вы не гражданин Южной Африки? Вы не можете взять фамилию вашей жены!» А потом и вовсе бросил мне: «Уезжайте и живите в России».
И в этот момент я понял: он сказал мне то, что я и сам уже решил.
— Для вас принципиально сменить имя? Ведь для получения гражданства это не требуется.
— В семье Вахрушевых нет мужчины, нет папы. Моя жена Даша не знает своего отца, её мама живёт одна в Канске (районный центр Красноярского края. — RT). Поэтому я хочу стать Вахрушевым — главой семьи, мужем для Даши и сыном для тёщи.
— Рассматривали вариант переезда в Африку с женой?
— Она жила в ЮАР какое-то время, пока не истёк срок её пребывания. А просить вид на жительство для Дарьи было бы очень долго: ведь я бур, а это автоматически ведёт к противодействию со стороны местных властей. Многие здесь до сих пор считают, что мой народ положил начало апартеиду и колонизации. Кстати, наша дочь родилась в Замбии, а не в ЮАР — так оказалось проще.
— Почему?
— В ЮАР всё очень дорого и там плохая инфраструктура. Раньше в стране действовала одна из самых лучших в мире систем медицинской помощи. Но сейчас возможность родить в частной клинике стоит огромных денег, а в государственную больницу нельзя просто так обратиться за помощью, это сложный бюрократический процесс.
— И в чём сейчас главная сложность в получении права на временное пребывание в России?
— Для разрешения жить в России по закону я должен представить справку о несудимости из Южно-Африканской Республики. Плюс нужна справка с места постоянного проживания.
Сейчас я нахожусь во Франции. Два месяца назад я послал запрос в ЮАР с тем, чтобы получить нужные документы. Через какое-то время позвонил в офис в Преторию, и они бросили трубку. Даже не стали разговаривать. Сказали, что они ничего не получали от меня.
Выходит, я должен ехать за ними сам. Это стоит не меньше тысячи долларов, а для моей семьи сейчас это существенная сумма.
Кроме того, сколько мне придётся ждать справки, приехав туда. Называют сроки от трёх месяцев до полугода. Это просто нереально!
Но мы с женой хотим жить в России вместе с нашей дочерью. Я никогда не чувствовал себя африканцем. Я европейский житель.
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