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Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
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Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канцлера Германии Ангелу Меркель засняли на фоне игрушек-медведей, которые были уложены в позе, напоминающей половой акт. На кадры обратили внимание СМИ, в частности таблоид The Mirror.
Фотографии были сделаны во время посещения главой правительства детского сада католической благотворительной организации «Каритас». На снимках она сидит за столом с детьми, в то время как на заднем плане на крыше игрушечного домика-шкафа лежат два «совокупляющихся» плюшевых медведя.
Ранее в сети активно обсуждалась «плохая фотография» с саммита «Группы семи», на которой канцлер Германии нависает над президентом США Дональдом Трампом.
Меркель является лидером партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), входящей в крупнейший политический блок в стране. В марте она в четвертый раз была избрана бундестагом на пост главы немецкого правительства. Впервые она стала канцлером в ноябре 2005-го и на данный момент занимает этот пост на протяжении 12 лет и 238 дней — на 148 дней дольше, чем у власти находился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.
«Каритас» — благотворительные католические организации, действующие в 198 странах и регионах мира. Они объединены в международную конфедерацию Caritas Internationalis.
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