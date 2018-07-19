Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей

"То, что какую-то «сувенирную» продукцию болельщики себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности " Федеральной пассажирской компании ". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей", — заявил Бурцев на пресс-конференции.

Он также отметил, что забирали даже простыни, на которых позже были сделаны плакаты на матчи.

"Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать", — заключил начальник департамента.

Ранее Голодец сменила Мутко в составе Совета при президенте России по спорту.