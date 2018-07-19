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Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей
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Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев рассказал, что иностранные болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей, передает "Советский спорт".
"То, что какую-то «сувенирную» продукцию болельщики себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности "Федеральной пассажирской компании". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей", — заявил Бурцев на пресс-конференции.
Он также отметил, что забирали даже простыни, на которых позже были сделаны плакаты на матчи.
"Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать", — заключил начальник департамента.
Ранее Голодец сменила Мутко в составе Совета при президенте России по спорту.
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