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КАМАЗ принял участие в Philippines Bus & Truck Show
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КАМАЗ принял участие в Philippines Bus & Truck Show 

Ростех 51 минуту назад
Фото: Ростех
КАМАЗ принял участие в крупнейшей международной выставке Philippines Bus & Truck Show, которая проходила на Филиппинах.
Выставка собрала на своей площадке крупнейших производителей грузовиков и автобусов, представителей логистических компаний, специалистов строительных и горнодобывающих предприятий и других потенциальных потребителей. В числе участников — такие ведущие мировые компании, как Hyundai, MAN Trucks, Isuzu, Mitsubishi и т.д.
КАМАЗ в своей экспозиции представил три модели грузовиков: два седельных тягача КАМАЗ-5460 и КАМАЗ-6460, а также самосвал КАМАЗ-6520. Все представленные грузовики уже доступны в продаже на Филиппинах.
Напомним, что ранее КАМАЗ не поставлял автотехнику на Филиппины. В 2017 году в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте, на российско-филиппинском бизнес-форуме между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о сотрудничестве в продвижении продукции КАМАЗа на филиппинском рынке.
Согласно документу, на рынке Филиппин до 2020 года будут реализованы не менее 1 000 единиц камазовской автотехники. Впоследствии с филиппинской компанией Lifetruck было подписано дистрибьюторское соглашение.
Первая партия автотехники КАМАЗ поступила на Филиппины в апреле 2018 года, сообщили в пресс-службе КАМАЗа. В адрес компании Lifetruck International из России были отгружены автомобили КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460.
Мощные и грузоподъемные магистральные седельные тягачи КАМАЗ-5460 (4x2) и КАМАЗ-6460 (6х4) предназначены для междугородних и международных перевозок различных типов грузов. Самосвал КАМАЗ-6520 с надежной рессорной подвеской и грузоподъемностью до 20 тонн используется для транспортировки различного промышленного и строительного груза.
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