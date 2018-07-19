Шаг за шагом: что происходит с телом после смерти

С того момента, как сердце останавливается, тела становятся на удивление деятельными. И пусть покойники не смогут рассказать, что такое разложение и как проходит весь этот процесс, зато это могут сделать биологи.

Жизнь после смерти

Ирония в том, что для того, чтобы гнить, наше тело должно кишеть жизнью.

1. Остановка сердца

Сердце останавливается и кровь густеет. Тот самый момент, который врачи называют «время смерти». Как только это произойдёт, все остальные части тела начинают умирать с разной скоростью.

2. Двуцветная раскраска

Кровь, которую «мотор» перестал разгонять по сосудам, скапливается в венах и артериях. Поскольку кровь больше не течет, тело приобретает сложный окрас. Его нижняя часть становится фиолетово-синей, как сочный фингал после славной потасовки. Виноваты законы физики: кровь оседает в нижней части тела из-за воздействия гравитации. Вся остальная кожа, расположенная вверху, будет иметь мертвенно бледный цвет, поскольку кровь скопилась в другом месте. Система кровообращения больше не работает, кровь теряет гемоглобин, отвечающий за красный цвет, идёт обесцвечивание крови, преходящее в бледный окрас тканей.

3. Смертельный холод

Аlgor mortis — латинское обозначение «смертельного холода». Тела теряют свои прижизненные 36,6°C и медленно адаптируются к комнатной температуре. Скорость снижения температуры составляет около 0,8°C в час.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danilo Balducci

4. Трупное окоченение

Затвердевание и тугоподвижность мышц конечностей происходит через несколько часов после смерти, когда всё тело начинает застывать из-за снижения уровня АТФ (аденозинтрифосфат). Трупное окоченение начинается с век и мышц шеи. Сам процесс окоченения не бесконечен — он прекращается в последующем, когда стартует ферментативное разложение мышечной ткани.

5. Хаотичные движения

Да, кровь слилась и застыла, но тела всё ещё способны подёргиваться и сгибаться на протяжении нескольких часов после смерти. Мышечная ткань сокращается, когда человек умирает, и в зависимости от того, сколько и каких именно мышц сократилось во время агонии, может даже показаться, что тело умершего движется.

6. Молодеющее лицо

Поскольку мышцы в конечном итоге перестают сокращаться, морщины исчезают. Смерть немного похожа на ботокс. Беда лишь в том, что ты уже мертв и не можешь порадоваться этому обстоятельству.

7. Кишечник опорожняется

Хотя трупное окоченение заставляет тело застыть, но не все органы делают это. Наш сфинктер в момент смерти наконец-то обретает свободу, избавляясь от бесконечного контроля мозга. Когда мозг перестает регулировать непроизвольные функции, сфинктер делает то, что хочет: он открывается, и все «остатки» выходят из организма.

Global Look Press/imago stock&people/Eibner-Pressefoto

8. Трупы лихо пахнут

Трупы, как известно, вонючи. Гнилостные запахи — результат выплеска энзимов, которые грибки и бактерии, заточенные под процессы разложения, воспринимают как сигнал к атаке. В тканях трупа — масса всего, что позволяет им активно размножаться. «Пиршество» бактерий и грибков сопровождается генерацией гнилостных газов с соответствующими запахами.

9. Нашествие животных

Буквально на пятки бактериям и грибкам наступают мясные мухи. Они спешат отложить в умершее тело свои яйца, которые затем превращаются в личинок. Личинки бодро вгрызаются в мёртвую плоть. Позже к ним присоединяются клещи, муравьи, пауки, а затем более крупные падальщики.

10. Прощальные звуки

Дикий трэш всех врачей и медсестер! Тела будут испускать газы, скрипеть и стонать! Всё это — результат дикого сочетания трупного окоченения и бурной деятельности кишок, продолжающих выделять газ.

11. Кишечник переваривается

Поскольку кишки наполнены разнообразными бактериями, после смерти им не надо далеко ходить — моментально они набрасываются на кишечник. Избавившись от контроля иммунной системы, бактерии буквально дичают и устраивают разгульное пиршество.

12. Глаза вылазят из орбит

По мере того, как органы разлагаются, а кишечник производит газы, эти газы заставляют глаза выпирать из орбит, а языки — набухать и вываливаться из ртов.

«Юниверсал Пикчерс Рус»

Кадр из фильма «Вспомнить все»

13. Раздутая кожа

Газы стремятся вверх, постепенно отделяя кожу от костей и мышц.

14. Гниение

Вслед за «сползшей вниз» кровью, все клетки тканей под воздействием гравитации стремятся вниз. Ткани тела уже утратили свою плотность из-за разложившихся протеинов. Как только гниение достигает апофеоза, трупы становятся «слащавыми» и губчатыми. В конце концов остаются лишь кости.

15. Кости идут последними

Спустя десятилетия после того, как бактерии, грибы и другие организмы покончили с плотью, белок в костях разрушается, оставляя после себя гидроксиапатит — костный минерал. Но и он со временем обращается в пыль.

Покойники всё слышат

Всё, что происходит с нами за чертой, отделяющей жизнь от смерти, было, есть и ещё долгое время будет оставаться загадкой. Отсюда — множество фантазий, порой довольно страшных. И особенно страшных, если они отчасти реалистичны.

Рожающая покойница — один из таких ужасов. Некоторое количество столетий назад, когда смертность в Европе была запредельно высокой, велико было и число женщин, умерших беременными. Все те же газы, что описаны выше, приводили к изгнанию уже нежизнеспособного плода из тела. Всё это — казуистика, но те немногие случаи, что происходили, документально подтверждены, пишет портал Bigpicture.

Присевший в гробу родственник — явление вполне вероятное, но, мягко говоря, волнующее. Люди в минувшие века чувствовали при этом примерно то же, что и мы сегодня. Именно страх стать свидетелем чего-то подобного в сочетании с надеждой на то, что покойник вдруг, может быть, оживёт, привел в своё время к появлению «домов мёртвых». Когда близкие сомневались, что человек умер, они оставляли его в комнате такого дома, привязав к пальцу верёвку, рассказывает Naked-Science. Другой конец верёвки вёл к колокольчику, размещённому в соседней комнате. Если покойник «оживал», колокольчик звенел, и страж, несущий службу в кресле рядом с колокольчиком, незамедлительно устремлялся к покойнику. Чаще всего тревога была ложной — причиной звона становилось вызванное газами движение костей или внезапное расслабление мышц. Умерший же покидал «дом мёртвых» тогда, когда сомневаться в процессах гниения уже не приходилось.

Развитие медицины, как ни странно, сумятицу вокруг процессов смерти лишь усугубляет. Так, медики установили, что некоторые части тела продолжают жить после смерти довольно долго, пишет InoSMI . К таким «долгожителям» относятся сердечные клапаны: в них есть клетки соединительной ткани, сохраняющие «хорошую форму» некоторое время после смерти. Таким образом, сердечные клапаны покойника можно использовать для трансплантации в течение 36 часов с момента остановки сердца.

В два раза дольше живёт роговица. Её пригодность длится трое суток после того, как ты умер. Оъясняется это тем, что роговица непосредственно контактирует с воздухом и получает из него кислород.

Этим же можно объяснить и «долгий жизненный путь» слухового нерва. Покойник, как уверяют медики, утрачивает слух последним из всех своих пяти чувств. Ещё трое суток умершие всё слышат — отсюда знаменитое: «О покойнике — всё или ничего, кроме правды».