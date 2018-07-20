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«Люди! Подъем!»: как выглядит новая коллекция Гоши Рубчинского и марки «Рассвет»?
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«Люди! Подъем!»: как выглядит новая коллекция Гоши Рубчинского и марки «Рассвет»? 

Собака.ru 31 минуту назад
Фото: Собака.ru
Дизайнер Гоша Рубчинский, который в апреле этого года объявил о закрытии одноименного бренда, сосредоточился на развитии марки «Рассвет», основанной в 2016-м совместно со скейтером Толей Титаевым. В конце июля она открывает московский скейтшоп «Октябрь» в сотрудничестве с магазином Kixbox и уже показала новую коллекцию. В нее вошли оверсайзовые футболки с манифестами «Люди! Подъем!», «Это будет другое», «Раскройте сердце и чувства» и «Любовь + Бог = Человек» и свитшоты с портретами «людей рассвета».
«Магазин станет не только флагманом российского скейт-рынка, но также особым местом силы и встреч для людей, объединенных духом скейтбординга», — отметили представители «Октября». Эта цель также отражена в лукбуке новой коллекции, снятой на московских улицах и задворках с использованием одного-единственного элемента — скейтборда.
В Петербурге одежда от Гоши Рубчинского представлена в универмаге Au Pont Rouge.
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