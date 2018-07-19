Дом для 32 обманутых дольщиков достроят в Вологодской области к сентябрю 2019 года

ТАСС , 19 июля. Более 30 обманутых дольщиков в Вологодской области получат новые квартиры до 1 сентября 2019 года. Всего с начала года решены вопросы по 164 пострадавшим гражданам из 300, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"Компания «Атлант» готова подключиться к решению проблем обманутых дольщиков и обеспечить права 32 пострадавших участников долевого строительства дома №4 по улице Радужной в деревне Алексино Вологодского района. Готовность объекта составляет чуть более 63%, согласно плану, в доме должно быть сдано 33 квартиры общей площадью 1248 кв. м. По экспертной оценке, стоимость завершения строительства составляет более 19,6 млн рублей", — говорится в сообщении по итогам заседания инвестиционного совета при губернаторе области, где рассматривалось выделение преференций застройщику.

Как сообщил генеральный директор «Атланта» Сергей Демиденко , в случае получения мер государственной поддержки в виде земельных участков компания готова до конца 2019 года завершить объект и обеспечить нарушенные права граждан. Вопросы, связанные с присоединением дома к инженерным коммуникациям и благоустройством прилегающей территории, поможет решить администрация района.

По итогам предыдущего инвестиционного совета удалось найти инвестора — компанию «Реал СВ», которая готова предоставить квартиры в новом доме 12 обманутым дольщикам Череповца . Кроме того, проведены переговоры с потенциальным инвестором, компанией «Горстройзаказчик», которая намерена достроить дом в поселке Кувшиново Вологодского района. Свои квартиры в этом доме ожидают 120 граждан.

Меры поддержки

Ранее в области был принят закон о поддержке обманутых дольщиков. Инвесторам, готовым достраивать проблемные дома, предоставляются земельные участки в аренду без торгов. Согласно принятым в июле поправкам к закону, застройщики могут также рассчитывать на преференции, финансовую поддержку региональных и муниципальных органов власти при подключении объектов к инженерным коммуникациям.

В области насчитывается 80 компаний-застройщиков и почти 5 тыс. договоров о долевом участии в строительстве. В реестре пострадавших граждан значилось почти 300 человек по 16 проблемным домам. Приняв законопроект о поддержке обманутых дольщиков, правительство региона планировало полностью решить проблему к 2021 году. Для более быстрого решения вопроса губернатор области Олег Кувшинников объявил запрет на продажу земельных участков в Череповце, Вологде , Шекснинском и Вологодском районах до тех пор, пока не будут решены вопросы со всеми дольщиками, которые есть именно в этих муниципалитетах.

Всего с начала 2018 года решен вопрос по четырем проблемным объектам в Череповце и поселке Кувшиново Вологодского района, восстановлены права 164 пострадавших граждан.