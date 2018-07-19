ЕК подала в суд ЕС на Германию и Венгрию за исполнение 3-го энергопакета

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в связи с неполным исполнением Германией и Венгрией положений третьего энергетического пакета, сообщается на сайте ЕК в четверг.

"Европейская комиссия обращается в отношении Германии в суд ЕС для обеспечения надлежащего осуществления директивы по электроэнергии и директивы по газу. Оба документа являются частью третьего энергетического пакета и содержат ключевые положения для надлежащего функционирования энергетических рынков", — отмечается в сообщении. По мнению ЕК, «Германия не обеспечила полного соблюдения норм, касающихся полномочий и независимости национального регулирующего органа». "В частности, регулятор не обладает полной свободой действий при установлении сетевых тарифов и других условий доступа к сетям и балансировке услуг", — отмечает ЕК. Кроме того, Германия некорректно «инкорпорировала в национальное законодательство ряд требований, касающихся модели разделения независимого оператора (ITO)». По Венгрии ЕК отмечает, что «венгерское законодательство исключает определенные виды расходов из расчета тарифов на электроэнергию и газ для сетей в нарушение принципа возмещения расходов по тарифам». "Кроме того, комиссия установила, что Венгрия приняла поправки к своему энергетическому законодательству, которые ставят под угрозу право операторов рынка на полный судебный пересмотр решений национального регулятора по сетевым тарифам", — уточняется в сообщении, которое цитирует РИА «Новости»/Прайм.