20 лет назад в Москве прошли первые Всемирные юношеские игры

Всемирные юношеские игры, Юрий Лужков Россия 90-х. Месяц до дефолта. Кто бы мог подумать, что это было начало грандиозных побед в спорте.

Лето 1998 года оказалось знаковым для новой России. Причём этим знаком был явно не плюс. Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынудила правительство во главе с Борисом Ельциным прибегнуть к кардинальным мерам, а именно объявить технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Дети того поколения наверняка помнят, как так любимые ими «сникерсы» за одну ночь подорожали в три-четыре раза. Кто бы мог предположить, что в такие времена в нашей стране появится настоящая россыпь будущих олимпийских чемпионов. Россия — действительно удивительная страна.

Критика Лужкова

Одним из инициаторов и идейных вдохновителей проведения первых в истории Всемирных юношеских игр был вечный, как тогда казалось, мэр Москвы Юрий Лужков. Его за это нещадно критиковали, потому что считали, что в таких экономических условиях браться за проведения крупного международного мероприятия просто нелогично и расточительно. Огня в топку добавляло и строительство Олимпийской деревни, потому что люди понимали, что на самом деле Лужков просто строит элитный жилой квартал, с которого можно получить солидные барыши. А уж когда случился тот самый дефолт, мэру Москвы ещё раз напомнили о его решениях. Хотя в какой-то степени Лужкову повезло, что в общей панике и непонимании происходящего про затраты на Всемирные игры как-то забыли.

Другая группа скептиков выражала сомнения и по поводу спортивной составляющей мероприятия. Мол, это просто местечковые соревнования, и новых звёзд мы из них не получим. Жители Москвы также поначалу не проявляли особого интереса ко Всемирным юношеским играми. Пригласительные раздавались практически всем желающим, всё-таки надо было произвести впечатление заполненных трибун. Эта характерная черта осталась с нами и по сей день. Звали студентов, волонтёров, военных. Всё как обычно.

Крутая атмосфера

Однако по ходу дела все стали понимать, что событие-то классное и хорошо организованное. Девизом Игр было «Москва — открытый мир детства», а талисманом стал Мишутка — сын олимпийского Мишки. Был открыт детский пресс-центр и информационно-музейный центр. Всё было максимально мило, и, когда смотришь на фотографии тех лет, невольно наворачиваются ностальгические чувства. Это было особое время со своими проблемами, но почему-то всё равно вспоминается с особой теплотой. Это невозможно объяснить логикой.

Олимпийская деревня на улице Удальцова также приятно поразила спортсменов и зрителей. Помимо жилых домов, постройку которых вменяли в претензию Лужкову, там был сделан спортивный комплекс высокого уровня и качества. По крайней мере, на тот момент. Соревнования проходили всего неделю в период с 11 по 19 июля, но оставили внушительное спортивное наследие.

Российские юниоры уверенно выиграли общий зачёт Всемирных юношеских игр, в которых принимали участие почти 5 тыс. спортсменов со всех континентов. Медали же завоевали 682 спортсмена из 68 стран. Это чтобы вы понимали, что это было не соревнование бывшего СССР и ещё нескольких стран, а полноценный крупный спортивный турнир. В художественной гимнастике победу одержала совсем юная тогда Алина Кабаева, которая стала впоследствии олимпийской чемпионкой. Кабаева является двукратной абсолютной чемпионкой мира и уже давно олицетворяет собой российский спорт. На тех же Играх зажглась звезда Ирина Чащиной, которая стала олимпийским призёром Игр в Афинах.

В прыжках с шестом первенствовала некая Елена Исинбаева, прыгнувшая тогда на 4 метра. Через 10 лет она установит уникальный мировой рекорд, преодолев рубеж в 5 метров и 4 сантиметра, выиграет своё второе олимпийское золото и окончательно войдёт в число легенд мирового спорта. Юрий Борзаковский уверенно выиграл финальный забег на 800 метров, более чем на две секунды опередив конкурентов из Саудовской Аравии ЮАР . Через шесть лет в Афинах Юрий подарит россиянам одну из самых запоминающихся и эмоциональных побед в истории нашего спорта. Наши синхронисты Анастасия Ермакова Анастасия Давыдова , как оказалось, с юношества приняли крушить соперников. Победа на юношеских Играх стала предвестником четырёх золотых медалей взрослой Олимпиады. Четырёх!

В баскетболе за мужскую и женскую сборную России играли Андрей Кириленко Наталья Водопьянова . В теннисе здорово проявили себя Елена Дементьева Анастасия Мыскина . Последняя вошла в историю нашего тенниса, став первой победительницей турнира «Большого шлема», а Дементьева к серебру Игр 2000 года добавила потом победу на Олимпиаде в Пекине. И это далеко не все наши триумфаторы. Просто удивительно, как все они начали зажигать именно на Всемирных юношеских играх. Лужков явно что-то знал.

Несправедливость

И всё же добавим в конце небольшую ложечку дёгтя. Всемирные юношеские игры прошли с таким успехом и так всем понравились, что стали впоследствии постоянными. С 2004 года они проводились за год до Олимпийских игр, а с 2010 года получили статус юношеских Олимпийских игр. Москва логично и ожидаемо попросила МОК присвоить статус первых в истории юношеских Игр именно турниру, который прошёл в июле 1998 года в столице России. Однако в МОК ответили отказом. Во многом причина была в том, что в 98-м Лужков договаривался о проведении турнира с Хуаном Антонио Самаранчем, который на тот момент возглавлял МОК. А в 2010 году пришлось иметь дело уже с Жаком Рогге , который признался, что «всё, что произошло в 1998 году, осталось в 1998 году».