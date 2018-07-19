Ещё
Третья выплата по «народным облигациям» Ямала пришла вовремя. Процент — выше банковских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третья выплата по «народным облигациям» Ямала пришла вовремя. Процент — выше банковских 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале выплачен третий купонный доход по облигациям внутреннего государственного займа 2017 года для физических лиц. Первая выплата состоялась 17 января 2018 года, вторая — 18 апреля 2018 года. Общий объем выплат составил уже 68,8 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на 1 облигацию выпуска составил 23,06 рубля из расчета 9,25% годовых.
Облигации выпущены сроком на пять лет. По истечении этого срока физические лица, купившие их, автоматически получат вложенные деньги. Кроме того, ежеквартально граждане получают проценты на расчетный счет в банке. Облигации Ямало-Ненецкого автономного округа являются именными, они выпущены в документарной форме. Это означает, что никто кроме владельца не сможет совершать с ними какие-либо действия.
Кроме того, средства для выплаты купонного дохода и выкупа облигаций предусмотрены в трехлетнем бюджете и долгосрочном бюджетном прогнозе до 2028 года.
«Купив «народные облигации», наши жители не просто вложили свои деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, они стали инвесторами, участниками социально-экономических преобразований в автономном округе», — отметила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова.
Глава окружного финансового ведомства подчеркивает, что автономный округ обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что регулярно подтверждается и международными, и российскими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги региона находятся на одном уровне с суверенным рейтингом. За все время своего существования автономный округ ни разу не допустил дефолта по своим долговым обязательствам.
Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 17 октября 2018 года.
ИА Север-Пресс: последние новости
За пенсией в любое отделение. Место жительства теперь не препятствие Тазовский муксун выплывет из Красной книги. Для этого построят ещё один рыборазводный завод День рождения отметят более 23 тысяч человек. «РН-Пурнефтегаз» исполнилось 32 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми76
Российская база в Сирии уничтожила НЛО168
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»89
В Хабаровске умер российский миллиардер42
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение