Третья выплата по «народным облигациям» Ямала пришла вовремя. Процент — выше банковских

На Ямале выплачен третий купонный доход по облигациям внутреннего государственного займа 2017 года для физических лиц. Первая выплата состоялась 17 января 2018 года, вторая — 18 апреля 2018 года. Общий объем выплат составил уже 68,8 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на 1 облигацию выпуска составил 23,06 рубля из расчета 9,25% годовых.

Облигации выпущены сроком на пять лет. По истечении этого срока физические лица, купившие их, автоматически получат вложенные деньги. Кроме того, ежеквартально граждане получают проценты на расчетный счет в банке. Облигации Ямало-Ненецкого автономного округа являются именными, они выпущены в документарной форме. Это означает, что никто кроме владельца не сможет совершать с ними какие-либо действия.

Кроме того, средства для выплаты купонного дохода и выкупа облигаций предусмотрены в трехлетнем бюджете и долгосрочном бюджетном прогнозе до 2028 года.

«Купив «народные облигации», наши жители не просто вложили свои деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, они стали инвесторами, участниками социально-экономических преобразований в автономном округе», — отметила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова

Глава окружного финансового ведомства подчеркивает, что автономный округ обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что регулярно подтверждается и международными, и российскими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги региона находятся на одном уровне с суверенным рейтингом. За все время своего существования автономный округ ни разу не допустил дефолта по своим долговым обязательствам.

Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 17 октября 2018 года.