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Новобранцы Преображенского полка из Подмосковья приняли присягу в Музее Победы
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Новобранцы Преображенского полка из Подмосковья приняли присягу в Музее Победы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столичном музее Победы на Поклонной горе прошла церемония принятия военной присяги новобранцев Преображенского полка, из них были десять жителей Подмосковья, говорится в сообщение пресс-службы музея.
«183 новобранца Преображенского полка приняли военную присягу 21 июля в музее Победы на Поклонной горе. Среди них более 10 молодых жителей Подмосковья. Церемония состоялась в Зале Славы музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет», — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.
Успехов в несении воинской службы пожелал новобранцам командир полка, полковник Дмитрий Стреха. В этот торжественный день преображенцев также поздравили ветераны военной службы и юнармейцы из гимназии №7 города Лыткарино.
Присягу на верность Родине также приняли солдаты из военного оркестра почетного караула и роты военной полиции. Завершилась церемония показательными выступлениями военнослужащих Почетного караула.
«В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Ярославля, Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Брянска, Воронежа, Республики Карелия, Республики Татарстан, Вологды и ряда других регионов», — уточняется в материале.
Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие — высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или иметь вредные привычки.
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