Новобранцы Преображенского полка из Подмосковья приняли присягу в Музее Победы

В столичном музее Победы на Поклонной горе прошла церемония принятия военной присяги новобранцев Преображенского полка, из них были десять жителей Подмосковья , говорится в сообщение пресс-службы музея.

«183 новобранца Преображенского полка приняли военную присягу 21 июля в музее Победы на Поклонной горе. Среди них более 10 молодых жителей Подмосковья. Церемония состоялась в Зале Славы музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации . Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви , родные новобранцев.

Успехов в несении воинской службы пожелал новобранцам командир полка, полковник Дмитрий Стреха. В этот торжественный день преображенцев также поздравили ветераны военной службы и юнармейцы из гимназии №7 города Лыткарино

Присягу на верность Родине также приняли солдаты из военного оркестра почетного караула и роты военной полиции. Завершилась церемония показательными выступлениями военнослужащих Почетного караула.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие — высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или иметь вредные привычки.