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Минюст РФ не поддержал предложение об этапировании беременных заключенных в купе пассажирских поездов
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Минюст РФ не поддержал предложение об этапировании беременных заключенных в купе пассажирских поездов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство юстиции РФ не поддержало предложение председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова разрешить этапирование беременных заключенных и женщин с детьми в купе пассажирского поезда до ближайшей к месту отбывания наказания железнодорожной станции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба А. Кутепова.
«В министерстве считают, что этапирование беременных заключенных и женщин с детьми в купе пассажирского поезда влечет за собой существенные дополнительные затраты как на осужденную, так и на сопровождающих», — сообщили в пресс-службе сенатора.
Кроме того, в пресс-службе А. Кутепова напомнили, что министерством уже приняты гуманные поправки в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.
«Приказ вступил в силу 6 июля. Повышены норма питания, вещевого обеспечения, увеличено количество раз помывки в душе и прочее», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что А. Кутепов направил письмо на имя министра юстиции России Александра Коновалова с просьбой рассмотреть предложения, улучшающие условия пребывания беременных заключенных и женщин с детьми в исправительных учреждениях, в частности разрешить их этапирование в купе пассажирского поезда до ближайшей к месту отбывания наказания железнодорожной станции.
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