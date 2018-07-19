Минюст РФ не поддержал предложение об этапировании беременных заключенных в купе пассажирских поездов

«В министерстве считают, что этапирование беременных заключенных и женщин с детьми в купе пассажирского поезда влечет за собой существенные дополнительные затраты как на осужденную, так и на сопровождающих», — сообщили в пресс-службе сенатора.

Кроме того, в пресс-службе А. Кутепова напомнили, что министерством уже приняты гуманные поправки в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.

«Приказ вступил в силу 6 июля. Повышены норма питания, вещевого обеспечения, увеличено количество раз помывки в душе и прочее», — добавил источник.