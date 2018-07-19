Эштреков: «Локомотив» будет не против снова проиграть Суперкубок, а потом стать чемпионом"

— 27 июля «Локомотив» проведет матч за Суперкубок с ЦСКА. Кого видите фаворитом?

— Не считаю, что в этой игре есть фаворит. Это будет первый матч сезона, и невозможно отдать кому-то предпочтение. Это делать слишком рано. Идут предсезонные сборы, и пока непонятно даже то, в каком состоянии вернулись в команды сборники. Много будет зависеть от этого, тем более, что у кого-то их больше, у кого-то меньше.

— Прошлый Суперкубок «Локомотив» проиграл "Спартаку" . Этот опыт что-то значит для «железнодорожников», может, будет желание реабилитироваться?

— Не думаю, что нужно брать в расчет прошлый год. Думаю, «Локомотив» будет не против снова проиграть в этом матче, а потом стать чемпионом, как это случилось в прошлом сезоне. Победа в матче будет зависеть во многом от функционального состояния лидеров команд, которые вступали на чемпионате мира. Футболистов нужно привести к общему знаменателю, но они возвращались в команды в разные сроки.

— Какие ожидания от нового сезона для «Локомотива»? В прошлом чемпионате «Спартаку» не удалось отстоять свой титул. Получится ли это у подопечных Юрия Сёмина

— Сложно предсказывать на такое длительное время. В любом случае задачей будет достойное выступление в чемпионате, а в идеале постараться удержать титул. Ну а устроит ли клуб, например, место в тройке призеров, лучше спросить у президента команды.

— Какими вы видите перспективы «Локомотива» в Лиге чемпионов?

— Не знаю, какой будет группа, но перед футболистами будет поставлена задача выйти из нее. Тем более, что команда попадет в число сильнейших и в соперниках, надеюсь, будет мало грандов. Наша команда давно не выступала в этом турнире, и я желаю «Локомотиву» вернуть те традиции, которые были раньше, ведь «железнодорожники» всегда очень хорошо себя проявляли в Лиге чемпионов.

— Насколько важно то, что у «Локомотива» долгое время не было опыта участия в этом турнире?

— Такой опыт — это большое дело, но и в команде много опытных футболистов, которые выступают в разных сборных. Это тоже очень важно. Под цветами «Локо» играют сборники Перу , России, Польши Грузии . Это люди, которые многое прошли на международной арене.

— На сборах «железнодорожники» провели четыре контрольных матча и не одержали ни одной победы. Стоит ли обращать на это внимание?

— Я не думаю. У команды есть определенные задачи на этапе подготовительного периода, которые она решает. Главное не то, как команда провела товарищеские встречи, а как будет выглядеть в чемпионате и Лиге чемпионов. Думаю, что к началу чемпионата футболисты подойдут в хорошем состоянии.

— В команде появился новичок — Брайн Идову. как оцените это приобретение?

— В тех матчах, которые он проводил за «Амкар», Идову выглядел нормально. Раз «железнодорожники» решили его пригласить, значит, клуб устроили его качества. Тем более, что этот легионер довольно универсален и может сыграть на любой позиции в обороне. Он выступал за сборную Нигерии на чемпионате мира и имеет хороший опыт.

— Команду покинул Пейчинович, и с Ари не подписали контракт. Это потери?

— Нельзя сказать однозначно. Пейчинович давно выступал в «Локомотиве». Матчи проводил по-разному, но в любом случае — это надежный и основной игрок. Что касается Ари, он был в аренде, и раз его не оставили, то вряд ли можно считать потерей.

— В СМИ пишут о возможном приходе в команду Фёдора Смолова . Он нужен «Локомотиву»?

— Об этом можно будет говорить, только если трансфер состоится. Только руководство клуба может решить, нужен ли тот или иной футболист.

— Нужно ли усиление под Лигу чемпионов?

— Любой тренерский штаб всегда хочет иметь здоровую конкуренцию среди футболистов, тем более, что выступать приходится на нескольких турнирах. Чем больше будет в команде опытных игроков, тем лучше.