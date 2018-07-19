Эштреков: «Локомотив» будет не против снова проиграть Суперкубок, а потом стать чемпионом" 

Известный футбольный эксперт Владимир Эштреков поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в чемпионате России, Лиге чемпионов и Суперкубке России. В разговоре с корреспондентом "Евро-Футбол.ру" Юлией Григорьевской он отметил, что не стоит обращать внимание на отсутствие побед у «железнодорожников» в контрольных матчах на сборах.
— 27 июля «Локомотив» проведет матч за Суперкубок с ЦСКА. Кого видите фаворитом?
— Не считаю, что в этой игре есть фаворит. Это будет первый матч сезона, и невозможно отдать кому-то предпочтение. Это делать слишком рано. Идут предсезонные сборы, и пока непонятно даже то, в каком состоянии вернулись в команды сборники. Много будет зависеть от этого, тем более, что у кого-то их больше, у кого-то меньше.
— Прошлый Суперкубок «Локомотив» проиграл "Спартаку". Этот опыт что-то значит для «железнодорожников», может, будет желание реабилитироваться?
— Не думаю, что нужно брать в расчет прошлый год. Думаю, «Локомотив» будет не против снова проиграть в этом матче, а потом стать чемпионом, как это случилось в прошлом сезоне. Победа в матче будет зависеть во многом от функционального состояния лидеров команд, которые вступали на чемпионате мира. Футболистов нужно привести к общему знаменателю, но они возвращались в команды в разные сроки.
— Какие ожидания от нового сезона для «Локомотива»? В прошлом чемпионате «Спартаку» не удалось отстоять свой титул. Получится ли это у подопечных Юрия Сёмина?
— Сложно предсказывать на такое длительное время. В любом случае задачей будет достойное выступление в чемпионате, а в идеале постараться удержать титул. Ну а устроит ли клуб, например, место в тройке призеров, лучше спросить у президента команды.
— Какими вы видите перспективы «Локомотива» в Лиге чемпионов?
— Не знаю, какой будет группа, но перед футболистами будет поставлена задача выйти из нее. Тем более, что команда попадет в число сильнейших и в соперниках, надеюсь, будет мало грандов. Наша команда давно не выступала в этом турнире, и я желаю «Локомотиву» вернуть те традиции, которые были раньше, ведь «железнодорожники» всегда очень хорошо себя проявляли в Лиге чемпионов.
— Насколько важно то, что у «Локомотива» долгое время не было опыта участия в этом турнире?
— Такой опыт — это большое дело, но и в команде много опытных футболистов, которые выступают в разных сборных. Это тоже очень важно. Под цветами «Локо» играют сборники Перу, России, Польши, Грузии. Это люди, которые многое прошли на международной арене.
— На сборах «железнодорожники» провели четыре контрольных матча и не одержали ни одной победы. Стоит ли обращать на это внимание?
— Я не думаю. У команды есть определенные задачи на этапе подготовительного периода, которые она решает. Главное не то, как команда провела товарищеские встречи, а как будет выглядеть в чемпионате и Лиге чемпионов. Думаю, что к началу чемпионата футболисты подойдут в хорошем состоянии.
— В команде появился новичок — Брайн Идову. как оцените это приобретение?
— В тех матчах, которые он проводил за «Амкар», Идову выглядел нормально. Раз «железнодорожники» решили его пригласить, значит, клуб устроили его качества. Тем более, что этот легионер довольно универсален и может сыграть на любой позиции в обороне. Он выступал за сборную Нигерии на чемпионате мира и имеет хороший опыт.
— Команду покинул Пейчинович, и с Ари не подписали контракт. Это потери?
— Нельзя сказать однозначно. Пейчинович давно выступал в «Локомотиве». Матчи проводил по-разному, но в любом случае — это надежный и основной игрок. Что касается Ари, он был в аренде, и раз его не оставили, то вряд ли можно считать потерей.
— В СМИ пишут о возможном приходе в команду Фёдора Смолова. Он нужен «Локомотиву»?
— Об этом можно будет говорить, только если трансфер состоится. Только руководство клуба может решить, нужен ли тот или иной футболист.
— Нужно ли усиление под Лигу чемпионов?
— Любой тренерский штаб всегда хочет иметь здоровую конкуренцию среди футболистов, тем более, что выступать приходится на нескольких турнирах. Чем больше будет в команде опытных игроков, тем лучше.